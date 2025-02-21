محمد صلاح يتغنى بإنجاز أرني سلوت

علق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على علاقته بمدربه الهولندي آرني سلوت المدير الفني للريدز، مؤكدًا بأنه فوجئ بالتأثير الفوري الذي أحدثه مع الفريق، بعد رحيل كلوب.

وقال صلاح عن سلوت خلال مقابلة مع «سكاي ألمانيا»: «لم أتوقع أن يحدث الأمر بهذه السرعة، لكن المدرب لم يغير الكثير بالنسبة لنا، فوجئت بالتأثير الفوري الذي أحدثه مع الفريق، بعد رحيل كلوب.».

وتابع: «سلوت يحب الضغط المضاد، وما زلنا نلعب على الهجمات المرتدة، لكنه يريد منا أن نسيطر على الكرة بشكل أكبر».

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي وليفربول الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.