ترامب يكشف الفارق بين محادثاته مع بوتين وزيلينسكي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة عن الفارق بين محادثاته مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن المباحثات مع بوتين كانت جيدة، ولكنها لم تكن كذلك مع زيلينسكي.

وأكد ترامب أن الحرب المروعة في أوكرانيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أن حضور الرئيس الأوكراني مباحثات السلام ليس ذا أهمية كبيرة.

وقال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا لا تمتلك أي أوراق تمكنها من الفوز بالحرب.

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترمب إنه تحدثت مع الرئيس الصيني شي جين بينج عن الرسوم الجمركية ومكافحة المخدرات.