مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة بشأن وفاة آية عادل ومصير الطفلين

كشف مصدر أمني أردني، عن مفاجأة بشأن وفاة المواطنة المصرية آية عادل، قبل أيام من سقوطها من الطابق السابع من شرفة شقتها، ومصير الطفلين.

وفاة آية عادل

زوج آية عادل يعلن وفاتها

وقالت مصدر أمني أردني لموقع "مدار الساعة" الإخباري الأردني أنه قبل انتحـ ار آية عادل بأيام قليلة نشب خلاف مع زوجها وأثبتت التحقيقات ومن خلال فيديو وثق الحادثة أن السيدة أقدمت بمفردها أثناء الخلاف على إلقاء نفسها دون تدخل الزوج.

وأشار المصدر الأمني الأردني إلى أن مقاطع الفيديو التي وثقت حادثة انتحـ ار آية عادل، أرسلت إلى المدعي العام الأردني الذي قرر اعتبار المتوفاة ألقت بنفسها، فيما جرى ضبط الزوج بتهمة الإيذاء البسيط قبل إلقائها لنفسها.

المواطنة المصرية آية عادل

وأوضح المصدر أن إدارة حماية الأسرة تولت رعاية الطفلين لحين حضور جدهما من مصر واستلامهما.