برلماني: السياحة أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي في مصر

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التحركات الرسمية المصرية على مختلف المستويات لتعزيز تدفق السياح إلى مصر، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار أبو عايشة، في تصريح اليوم، إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع السياحة، وذلك خلال زيارته الحالية لإسبانيا. وأوضح أن اللقاء بحث فرص التوسع في السوق المصري، في ظل الإمكانات الواعدة للقطاع السياحي، خاصة مع خطط المجموعة الاستثمارية الطموحة في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المناقشات تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والفنادق، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة عدد السياح، وتعزيز مكانة الوجهات المصرية عالميًا، إلى جانب مضاعفة الطاقة الفندقية وزيادة عدد الغرف السياحية. وأكد أن السياحة تعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي في مصر.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الإسبانية المتخصصة في السياحة والفنادق، مشددًا على حرص مصر على جذب كبرى السلاسل الفندقية العالمية للاستفادة من خبراتها واستثماراتها، وتنظيم الرحلات السياحية وزيادة أعداد السياح الإسبان إلى مصر.

وأكد أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح سنويًا، بما في ذلك الأمن والاستقرار، إلى جانب تراثها الثقافي والسياحي الغني، وهو ما يسهم في تدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري.