قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من السبت.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل أصعب أسبوع في الشتاء
أختي لم تنه حياتها| بكاء هستيري لشقيقة آية عادل المتوفاة في الأردن
آيفون 16 إي .. أداء أقل بفضل معالج A18 المُخفض وسعر منافس
مسلسلات رمضان 2025.. أحمد أمين نشال ومناضل في البرومو الجديد لـ مسلسل النص
أول تعليق من ترامب على أنباء زيارته لـ موسكو في عيد النصر
تغير مباغت | مفاجأة بشأن موعد اصطدام الكويكب المدمر بالأرض .. ما القصة؟
فلسطين: ندين اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية وتهجير المواطنين بالقوة
رغم تبرئة الأمن الأردني لزوج آية عادل.. صديقات الضحية: “ظهر في الفيديو.. واتحرمنا من ابتسامتها”
سفاح المعمورة وخُط الصعيد | الأمن يواجه عصابات خطيرة بعد مطاردات
إمساكية شهر رمضان 2025.. عدد ساعات الصوم ومواعيد الإفطار
الحكومة تقبل 164 طلبا للاستثمار غير المباشر بـ349.4 مليون دولار.. تفاصيل
السيناريوهات المتوقعة حال نقض الهدنة بين حماس وتل أبيب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور المحافظ.. الشعب الجمهوري يطلق قوافل لتوزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية في بأسيوط

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

 شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط انطلاق قوافل حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، لتوزيع كراتين مواد غذائية لأهالي المحافظة بجميع القرى والمراكز والأحياء، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية للحزب، حيث انطلقت 20 سيارة محملة بعدد 21 الف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع المبادرات التى تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم بالتنسيق مع كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى تفعيلا للشراكة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيفاً عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير المواد الغذائية لهم وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، موجهاً تحية شكر وتقدير للقائمين على الحزب والشباب المتطوع للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة واستهداف الفئات الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار السيد عبد الصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة إلى أن الحزب قام بتوفير المواد الغذائية المتنوعة بكميات كبيرة وسيتم توصيلها لكل مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة بمشاركة شباب الحزب والمتطوعين بكافة قرى المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن حزب الشعب الجمهوري قام بتنظيم العديد من الفعاليات بالمحافظة، والتي تصب في صالح المواطنين بالمحافظة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ.

السيسي حياة كريمة أسيوط الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

ترشيحاتنا

الصيام

حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبان كاملا

الصلاة

حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا

ورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة واستقبال رمضان

«فقه الصيام».. دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة قبل رمضان

بالصور

لشهر رمضان.. طرق تخزين الثوم دون أن يفسد

طرق مضمونة لتخزين الثوم لرمضان
طرق مضمونة لتخزين الثوم لرمضان
طرق مضمونة لتخزين الثوم لرمضان

فوائد صحية مذهلة.. طريقة تحضير عصير الطماطم

فوائد عصير الطماطم الصحية
فوائد عصير الطماطم الصحية
فوائد عصير الطماطم الصحية

أهالي أبو نجاح بالشرقية يستغيثون بوزير الري : أراضينا بتغرق بسبب الصرف المغطى

جانب من الشكوى
جانب من الشكوى
جانب من الشكوى

طرق علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والدواء.. تعرف عليها

علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والادوية
علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والادوية
علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والادوية

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد