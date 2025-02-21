بحضور المحافظ.. الشعب الجمهوري يطلق قوافل لتوزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية في بأسيوط

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط انطلاق قوافل حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، لتوزيع كراتين مواد غذائية لأهالي المحافظة بجميع القرى والمراكز والأحياء، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية للحزب، حيث انطلقت 20 سيارة محملة بعدد 21 الف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع المبادرات التى تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم بالتنسيق مع كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى تفعيلا للشراكة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيفاً عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير المواد الغذائية لهم وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، موجهاً تحية شكر وتقدير للقائمين على الحزب والشباب المتطوع للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة واستهداف الفئات الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار السيد عبد الصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة إلى أن الحزب قام بتوفير المواد الغذائية المتنوعة بكميات كبيرة وسيتم توصيلها لكل مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة بمشاركة شباب الحزب والمتطوعين بكافة قرى المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن حزب الشعب الجمهوري قام بتنظيم العديد من الفعاليات بالمحافظة، والتي تصب في صالح المواطنين بالمحافظة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ.