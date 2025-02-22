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لقاء تنظيمي موسع.. قيادات حزب مستقبل وطن تختتم جولتها في الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لقاء تنظيمي موسع.. قيادات حزب مستقبل وطن تختتم جولتها في الإسكندرية

أحمد عبد الجواد
أحمد عبد الجواد
عبد الرحمن سرحان

‏إختَّتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارتها لمُحافظة الإسكندرية، بلقاء تنظيمي موسع مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بالمحافظة، وذلك باستاد برج العرب.

جاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي ، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين المساعد للحزب، والنائب يحى عيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائب فخري طايل، أمين العمل الأهلي بالحزب، والنائب مصطفى سالم، أمين العلاقات الحكومية بالحزب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان بالحزب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وعددا من قيادات الأمانة المركزية بالحزب، والدكتور سعيد عبد العزيز، أمين الحزب محافظة الإسكندرية، والنائب صالح سلطان، أمين الحزب بمحافظة مطروح، وحسن خاطر، أمين تنظيم الإسكندرية.

تناول اللقاء التأكيد على الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مع حماية مقدرات الأمن القومي المصري، كما ناقش اللقاء رؤية حزب مستقبل وطن في دعم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال دوره التنظيمي والخدمي، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التشديد على أهمية العمل الجماعي لتعزيز رؤية الحزب وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وكانت قيادات الأمانة المركزية قد قدمت جهاز 100 عروسة و100 كرسي مُتحرك و60 رحلة عمرة خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية ضمن سلسلة من الجولات لمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار زيارة قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى محافظة الإسكندرية، بهدف افتتاح عدد من المبادرات والخدمات وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

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