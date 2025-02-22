شيكات بالدولار.. فورد تبشر عملائها بتعويضات في هذه الحالة

كشفت فورد عن حزمة أمان جديدة مخصصة لموديلات F-150 وSuper Duty لعامي 2024 و2025، تتضمن العديد من الميزات المتطورة لمنع سرقة الشاحنات.

الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن الشركة ستقدم تعويضًا تأمينيًا يصل إلى 2500 دولار في حالة سرقة السيارة وعدم استردادها أو تعرضها للتلف، وذلك في 40 ولاية أمريكية.

تفاصيل حزمة الأمان الجديدة

تشمل الحزمة خدمة أمان تجريبية مجانية لمدة عام، وبعدها سيحتاج المالك إلى دفع 7.99 دولارًا شهريًا للاستمرار في الاستفادة منها.

من بين الميزات الرئيسية:

Start Inhibit: تتيح للمالكين قفل تشغيل السيارة عن بُعد عبر تطبيق FordPass، مما يمنع تشغيلها حتى مع وجود المفتاح.

رمز الحماية: يحصل المالك على رمز مكون من 12 رقمًا لمرة واحدة لإلغاء القفل عبر شاشة المعلومات والترفيه.

تنبيهات السرقة: يتلقى المالك إشعارات فورية عبر التطبيق في حال حدوث محاولة سرقة أو تلاعب بالشاحنة.

خط مساعدة 24/7: يمكن للمالكين التواصل مع السلطات بسرعة في حال وقوع سرقة.

وذكرت صحيفة ديترويت فري برس أن فورد تخطط لتوسيع حزمة الأمان لتشمل مركبات أخرى، كما أنها قد توسع برنامج تعويض السرقة ليشمل مزيدًا من الولايات.

مع تطور تقنيات سرقة السيارات، توفر فورد حلولًا عملية لحماية الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا.

وبينما يغيب نظام Start Inhibit عن موديل F-150 Lightning الكهربائي، إلا أن بقية الموديلات ستستفيد من حماية متقدمة ضد السرقة.

يبدو أن المستقبل الأمني للسيارات يتجه نحو التحكم الذكي عن بُعد، مما يجعل هذه الحزمة خيارًا جذابًا لأصحاب شاحنات فورد.