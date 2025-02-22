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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo تطلق Find N5 .. أنحف هاتف قابل للطي في العالم

Find N5
Find N5
احمد الشريف

أعلنت شركة Oppo عن إطلاق هاتفها الجديد Find N5، الذي يُعد أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن، حيث يبلغ سمكه 8.93 ملم فقط عند الطي، وهو أقل من ملليمتر واحد أسمك من iPhone 16 Pro، كما أنه أنحف من Honor Magic V3، صاحب الرقم القياسي السابق.

تصميم نحيف وثوري

عند الطي: 8.93 ملم، مما يجعله بالكاد أكثر سمكًا من منفذ USB-C الخاص به.

عند الفتح: 4.21 ملم عند أنحف نقطة، وهو أكثر سمكًا بقليل من Huawei Mate XT Ultimate القابل للطي ثلاثي الأجزاء، الذي يبلغ 3.66 ملم فقط عند أنحف نقطة له.

الشاشة الخارجية: 6.62 بوصة.

الشاشة الداخلية: 8.2 بوصة LTPO، مما يوفر مساحة عرض أكبر من iPad mini.

مفصل Titanium يوفر متانة عالية مع وزن خفيف.

كاميرات متطورة ومعايير مقاومة الماء

نظام كاميرات خلفية ثلاثي على شكل حلقة، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS).

اما عدسة  الهاتف بيريسكوب 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3X وOIS، اما عدسة  الهاتف العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

تصنيف مقاومة الماء: IPX6, X8, X9 (مقاومة للغمر ورذاذ الماء ولكن ليست مقاومة للغبار).

أداء قوي وبطارية كبيرة

المعالج: Snapdragon 8 Elite، اما البطارية بقوة  5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع.

فيما يصل وزن الهاتف  بنحو  229 جرامًا، مما يجعله خفيفًا مقارنة بهواتف قابلة للطي أخرى.

فيما يبدأ سعر الهاتف من 2499 دولار سنغافوري (حوالي 1867 دولار أمريكي).

ميزات إضافية وتوافر عالمي

يدعم نقل الملفات والتحكم عن بُعد عبر تطبيق O Plus Connect لأجهزة Mac، وفقًا لموقع The Verge.

متاح في الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وآسيا، لكنه لن يُطرح في الولايات المتحدة، حيث كان متوقعًا أن يتم إعادة تسميته إلى OnePlus Open 2، لكن OnePlus أكدت أنها لن تطلق هاتفًا قابلًا للطي هذا العام.

اتجاه الهواتف النحيفة: هل تلحق آبل بالركب؟

مع استمرار التركيز على تصميم الهواتف فائقة النحافة، كشفت سامسونج عن Galaxy S25 Edge فائق النحافة، فيما تشير التقارير إلى أن آبل تعمل على iPhone 17 Air، الذي سيحل محل iPhone 17 Plus في سبتمبر.

وفقًا للمحلل مينغ-تشي كو، سيبلغ سمك iPhone 17 Air 5.5 ملم فقط عند أنحف نقطة له، مما يجعله أنحف آيفون على الإطلاق، مع نتوء بارز للكاميرا الخلفية.

OPPO iPhone 16 Find N5

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