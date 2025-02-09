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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أحدث محمول من أوبو OPPO العالمية

اوبو
اوبو
أحمد عبد القوى

 أعلنت شركة OPPO رسميًا عن إطلاق سلسلة Reno13، التي تضم هواتف Reno13 Pro 5G وReno13 5G وReno13 F 5G. 

تقدم السلسلة الجديدة ميزات ذكاء اصطناعي رائدة مثل AI Livephoto، AI Editor، وإمكانيات التصوير تحت الماء، مدعومة بمقاومة رائعة للماء والغبار بمعايير IP66/IP68/IP69. تتميز السلسلة بأداء سلس يناسب المبدعين، عشاق الألعاب، والمستخدمين اليوميين.
يستوحي تصميم سلسلة Reno13 مظهره من أجنحة الفراشات، مع دمج التكنولوجيا الحديثة والموضة. توفر تقنية All-Round Armour حماية فائقة باستخدام زجاج Corning® Gorilla® Glass 7i المتين وإطار من السبائك القوية. يتميز التصميم الداخلي بتقنية Sponge Bionic Cushioning لامتصاص الصدمات. تأتي الهواتف بألوان جذابة مثل الأبيض Plume White، الأزرق Luminous Blue، البنفسجي Plume Purple، والرمادي Graphite Gray.

موبايل تصوير اوبو

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