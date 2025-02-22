السيطرة على حريق بمخزن شركة خاصة في جرجا بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن تابع لشركة خاصة بالطابق الأرضي لعقار مكون من أربعة طوابق بدائرة قسم شرطة جرجا، دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من مخزن شركة خاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد "2" سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

وبالفحص، تبين أن الحريق أسفر عن احتراق "2 كرتونة مكرونة" و"2 كرتونة منظفات"، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأفاد المدعو "أشرف ع. م. ع"، 34 عامًا، مندوب بيع بالشركة، ومقيم بدائرة المركز، بمضمون ما سبق، مرجعًا سبب الحريق إلى ماس كهربائي بوحدة التكييف الداخلية بالمخزن، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.