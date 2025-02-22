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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق مصطفى يكشف حقيقة تواصل الزمالك معه لتدريب الفريق

طارق مصطفي
طارق مصطفي

أشاد طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي بلاعبي فريقه بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، والتواجد في المربع الذهبي بالدوري المصري.

وفاز فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "تعرضنا للخسارة أمام الزمالك وبيراميدز وتعادلنا مع الأهلي، وكسبنا احترام الجميع بعد المستوى الذي قدمناه في البداية".

وتابع: "حافظت على أكبر قدر ممكن من اللاعيبه، وأنا لست من النوع الذي يركز مع سن اللاعب ولكن الرغبة هي الأهم بالنسبة لي".

وأكمل: "جميع اللاعبين يقدمون كل ما لديهم وتطوروا معي بشكل كبير، وأشكرهم على الالتزام، ونضع أعيننا على المشاركة في الكونفدرالية في الموسم القادم".

واسترسل: "أسامة فيصل من أفضل المهاجمين في مصر بالوقت الحالي، وكان يمر بأزمة نفسية في البداية ولكني تحدثت معه كثيرا حول اختصاصات المهاجم، وأصبح أفضل مهاجم في مصر من وجهة نظري، وأصبح لديه الرغبة في الاحتراف".

وقال: "أنا ابن من أبناء نادي الزمالك وهناك من حصل على فرصة تدريب الأبيض ولكني أنا لم أخذ تلك الفرصة، ولا أستطيع أن أقول للزمالك لا، والأن أنا أتواجد في نادي كبير مثل البنك الأهلي".

واختتم: "تواجد بن شرقي يعطي دافع معنوي للأهلي، ولكن لا يشكل ضغطًا على الزمالك، أنا أعرف أشرف بن شرقي منذ لعبه في المغرب الفاسي، وهو لاعب متميز، وإمام ووسام سيصنعون الفارق للأهلي، بينما زيزو والسعيد والجزيري هم الأبرز في الزمالك".

البنك الاهلي الاتحاد السكندري الكونفدرالية طارق مصطفي بن شرقي

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