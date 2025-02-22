أحمر أم أخضر؟.. كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك شهية وطريقة تحضيره

القلقاس هو واحد من الأطعمة التي تتمتع بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، ويتميز بنكهته الفريدة وملمسه الكريمي، إذا كنت تبحث عن طرق جديدة ولذيذة لتحضير القلقاس.

أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره

أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره

إليك بأفضل الوصفات باستخدام السلق الأخضر للطهي مع القلقاس الأخضر، والقلقاس الأحمر بالطماطم لإضفاء نكهة مميزة، للشيف سلمي الحافظ.

1. القلقاس بالسلق الأخضر

القلقاس بالسلق الأخضر هو أحد الأطباق المغذية التي تجمع بين طعم القلقاس اللذيذ وفوائد السلق الغني بالفيتامينات والمعادن. إليك الطريقة البسيطة لتحضير هذا الطبق:

المكونات:

1 كيلو قلقاس أخضر مقطع

1/2 كيلو سلق أخضر مغسول ومفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

4 أكواب ماء

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير ليمونة (اختياري)

الطريقة:

سلق القلقاس: اغسلي القلقاس جيدًا وقطعيه إلى مكعبات. في قدر على النار، ضعي القلقاس مع المرق واتركيه يغلي حتى يصبح طريًا (حوالي 15 دقيقة).

تحضير السلق: في مقلاة أخرى، ضعي الزيت وسخنيها على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يذبل.

إضافة السلق: أضيفي السلق المفروم إلى البصل والثوم وقلبيه جيدًا. اتركيه على النار لمدة 5 دقائق حتى يذبل السلق.

أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره

إضافة القلقاس والتوابل: أضيفي القلقاس المسلوق إلى المقلاة مع السلق. ضعي مكعب مرقة الدجاج، الكزبرة، الملح، والفلفل الأسود. اخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفي الماء إذا لزم الأمر.

الطهي والتقديم: اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتشرب النكهات. عند التقديم، يمكنك إضافة عصير الليمون لتحسين الطعم.

التقديم: قدمي القلقاس بالسلق الأخضر ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز.

2. القلقاس الأحمر بالطماطم

إذا كنت تبحث عن إضافة نكهة حامضية لطبق القلقاس، فإن القلقاس الأحمر بالطماطم هو الخيار المثالي. الطماطم تضفي طعمًا لذيذًا وحامضيًا يعزز من طعم القلقاس الأحمر. إليك طريقة تحضيره:

المكونات:

1 كيلو قلقاس أحمر مقطع

2 حبة طماطم كبيرة مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 مكعب مرقة دجاج

4 أكواب ماء

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

ربع كوب من أوراق الكزبرة الخضراء المفرومة (اختياري)

الطريقة:

سلق القلقاس: اغسلي القلقاس الأحمر جيدًا وقطعيه إلى مكعبات متوسطة الحجم. في قدر على النار، ضعي القلقاس مع الماء واتركيه يغلي لمدة 15 دقيقة حتى يصبح طريًا.

تحضير الطماطم: في مقلاة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا. أضيفي الثوم المفروم وقلبيه قليلاً.

إضافة الطماطم: أضيفي الطماطم المفرومة إلى المقلاة، ثم أضيفي الكركم والملح والفلفل الأسود. اتركي المكونات على النار حتى تصبح الطماطم ناعمة وتمامًا.

إضافة القلقاس: أضيفي القلقاس الأحمر المسلوق إلى المقلاة مع الطماطم. ضعي مكعب مرقة الدجاج، واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

التعديل على الطعم: إذا كان الطعم حامضًا جدًا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من السكر لإحداث توازن بين النكهتين.

التقديم: عند التقديم، يمكنك إضافة الكزبرة الخضراء المفرومة لتحسين الطعم.

التقديم: يقدم القلقاس الأحمر بالطماطم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.

نصائح إضافية لتحسين الطعم

يمكن إضافة الليمون في نهاية الطهي لتحسين النكهة في كلا الوصفين.

لا تترددي في تعديل كمية التوابل حسب ذوقك، فبعض الأشخاص يفضلون زيادة الكزبرة أو الكمون.