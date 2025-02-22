أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 22- 2 -2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 22- 2 -2025 ، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك المحلية.

الدولار الأمريكي: سجل 50.53 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

اليورو الأوروبي: بلغ 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري.

الجنيه الإسترليني: سجل 63.56 جنيهًا للشراء و64.01 جنيهًا للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB).

الدولار الكندي: بلغ 37.45 جنيهًا للشراء و37.62 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

الفرنك السويسري: سجل 57.32 جنيهًا للشراء و57.50 جنيهًا للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

الين الياباني (100 ين): بلغ 33.80 جنيهًا للشراء و33.95 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

اليوان الصيني: سجل 7.02 جنيهًا للشراء و7.10 جنيهًا للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB).

الدولار الأسترالي: بلغ 32.58 جنيهًا للشراء و32.75 جنيهًا للبيع في بنك قناة السويس.

الروبل الروسي: سجل 0.55 جنيهًا للشراء و0.57 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري.