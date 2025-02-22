قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان: أقسم بالله فيه لاعيبة من الأهلي عايزين يجوا الزمالك.. وسيد عبد الحفيظ يرد
هل يجوز الاستغفار بنية زيادة الرزق والفرج؟.. الإفتاء تجيب
سيناريو صعب على الزمالك.. سيد عبد الحفيظ يتوقع أحداث قمة الأهلي والزمالك
التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في القمة
اللحوم البلدي بـ 250 جنيه.. قائمة بأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان
موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 6.. إليك رابط التقديم والشروط والمستندات
الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى اليوم بمعبد أبو سمبل فى أسوان
وزير السياحة: ندرس إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 22- 2 -2025
حماس: ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني
راتب يصل إلى 70 ألف ريال.. 51 فرصة عمل لأطباء وأخصائين وممرضات بالسعودية
الصليب الأحمر يتسلم الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 22- 2 -2025

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
آية الجارحي

 شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 22- 2 -2025 ، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك المحلية.

الدولار الأمريكي: سجل 50.53 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

اليورو الأوروبي: بلغ 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري.

الجنيه الإسترليني: سجل 63.56 جنيهًا للشراء و64.01 جنيهًا للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB).

الدولار الكندي: بلغ 37.45 جنيهًا للشراء و37.62 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

الفرنك السويسري: سجل 57.32 جنيهًا للشراء و57.50 جنيهًا للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

الين الياباني (100 ين): بلغ 33.80 جنيهًا للشراء و33.95 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

اليوان الصيني: سجل 7.02 جنيهًا للشراء و7.10 جنيهًا للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB).

الدولار الأسترالي: بلغ 32.58 جنيهًا للشراء و32.75 جنيهًا للبيع في بنك قناة السويس.

الروبل الروسي: سجل 0.55 جنيهًا للشراء و0.57 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري.

اليورو الدولار العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2025.. سعر عيار 21 مفاجأة

سقوط امطار

من السبت.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل أصعب أسبوع في الشتاء

كامل العدد

فاجأ الممثلين .. محمد صلاح فى موقع تصوير مسلسل كامل العدد 3 l شاهد

حالة الطقس

تحت الصفر فى بعض المناطق.. تحذير عاجل من طقس الـ 5 أيام القادمة

التشهد الأخير

سر بعد التشهد الأخير قبل التسليم فى الصلاة يغير حياتك.. اغتنم الفرصة

صورة أرشيفية

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويعلن مرشحه للمنصب

النوم قبل الفجر بنصف ساعة

هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبه

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الصيام

حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبان كاملا

الصلاة

حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا

ورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة واستقبال رمضان

«فقه الصيام».. دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة قبل رمضان

بالصور

بسعر لُقطة.. كيا سبورتاج فابريكا بالكامل للبيع

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

بأقل من 740 ألف جنيه .. اركب سيارة BMW كسر زيرو

BMW
BMW
BMW

ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

إيمان العاصي تستعرض أناقتها بملابس كاجوال | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

محمد ثروت

مش شنطة رمضان .. محمد ثروت: بعرف أغير بامبرز وألف محشي في ورق بفرة

وفاة ايه عادل

آية عادل.. قصة مصرية بالأردن سقطت من شرفة منزلها وزوجها متهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد