آية عادل.. قصة مصرية بالأردن سقطت من شرفة منزلها وزوجها متهم

تصدر اسم آية عادل، السيدة المصرية المقيمة في الأردن، مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاتها إثر سقوطها من الطابق السابع يوم 14 فبراير الماضي.

ورغم أن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى أن الوفاة ناجمة عن السقوط، فإن أسرتها تطالب بالتحقيق مع زوجها، مشيرة إلى وجود إصابات سابقة للحادث وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

القضية حاليًا مسجلة في إدارة البحث الجنائي بالأردن، وسط شهادات من الجيران تؤكد تعرضها لمواقف صعبة سابقًا.

في المقابل، أعلن الزوج الحداد عبر منشور على فيسبوك، ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الحادث.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.