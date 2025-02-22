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الأهلي والزمالك .. أبرز مباريات اليوم السبت 22-2-2025 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي والزمالك .. أبرز مباريات اليوم السبت 22-2-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 22 - 2 - 2025 العديد من المباريات الهامة ابرزها مواجهة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 


إيفرتون X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1      

بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

آرسنال X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2  

إبسويتش تاون X توتنهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

ساوثهامتون X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

أستون فيلا X تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

رايو فاليكانو X فياريال – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

بارما X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

فينيزيا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

تورينو X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

انتر ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 

فولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

ماينز 05 X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا  

بوروسيا مونشنجلادباخ X أوجسبورج  – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5      

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5   
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

ليل X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4      

سانت إيتيان X أنجيه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

أوكسير X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4   
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الخلود X الوحدة – الساعة 3 عصرا على قناة SSC2 HD

التعاون X الشباب – الساعة 4 عصرا على قناة SSC1 HD  

الاتحاد X الهلال – الساعة 8:15 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الغرافة X قطر – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 1    

الشمال X الخور – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

السد X الدحيل – الساعة 6 مساء على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

الجونة X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا

الأهلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

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