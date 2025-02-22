الأهلي والزمالك .. أبرز مباريات اليوم السبت 22-2-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 22 - 2 - 2025 العديد من المباريات الهامة ابرزها مواجهة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





إيفرتون X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

آرسنال X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إبسويتش تاون X توتنهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ساوثهامتون X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

أستون فيلا X تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X فياريال – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



بارما X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

فينيزيا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

تورينو X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



فولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

ماينز 05 X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ليل X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سانت إيتيان X أنجيه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أوكسير X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخلود X الوحدة – الساعة 3 عصرا على قناة SSC2 HD

التعاون X الشباب – الساعة 4 عصرا على قناة SSC1 HD

الاتحاد X الهلال – الساعة 8:15 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



الغرافة X قطر – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

الشمال X الخور – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

السد X الدحيل – الساعة 6 مساء على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المصري البورسعيدي X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

الجونة X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا

الأهلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport