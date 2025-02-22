الأهلي والزمالك .. أبرز مباريات اليوم السبت 22-2-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 22 - 2 - 2025 العديد من المباريات الهامة ابرزها مواجهة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
آرسنال X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
إبسويتش تاون X توتنهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ساوثهامتون X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
أستون فيلا X تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو X فياريال – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بارما X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
فينيزيا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
تورينو X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
انتر ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا
ماينز 05 X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
هولشتاين كيل X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
سانت إيتيان X أنجيه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أوكسير X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخلود X الوحدة – الساعة 3 عصرا على قناة SSC2 HD
التعاون X الشباب – الساعة 4 عصرا على قناة SSC1 HD
الاتحاد X الهلال – الساعة 8:15 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
الغرافة X قطر – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 1
الشمال X الخور – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 2
السد X الدحيل – الساعة 6 مساء على قناة الكأس القطرية 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport
الجونة X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا
الأهلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport