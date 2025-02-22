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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الجيرمانية بأسوان بمرور 125 عامًا على خدماتها

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الجيرمانية بمحافظة أسوان بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس خدماتها في المحافظة.

أُقيم الاحتفال أمس الخميس، بحضور الدكتور مايكل مويرر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإنجيلية الألمانية، ومفدي موسى، رئيس مجلس إدارة المستشفى الإنجيلية بأسوان، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة، والقس مينا صفوت، راعي الكنيسة الجيرمانية بأسوان، الى جانب عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة.

في كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن سعادته واعتزازه الكبير بالخدمة التي تقدمها الكنيسة الجيرمانية، مؤكدًا أنها تعكس الروح الحقيقية للمحبة.

وأضاف: "أشجعكم على الاستمرار في خدمتكم للإنسان، كما فعل معلمنا وسيدنا المسيح، الذي اهتم بالإنسان دون تمييز. قد تغلب الطقوس على الحياة، ولكن شجاعة المواجهة الحقيقية تكمن في الاهتمام بالإنسان أولًا وقبل كل شيء."

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أن خدمة الكنيسة الجيرمانية في أسوان هي "قصة محبة مشجعة" تعكس التزامًا حقيقيًّا تجاه المجتمع، حيث قدمت الكنيسة على مدار 125 عامًا نموذجًا فريدًا في خدمة الإنسان بمختلف جوانب حياته.

تخلل الاحتفال عرض تاريخي لمسيرة الكنيسة الجيرمانية منذ تأسيسها في عام 1900 وحتى اليوم، حيث استعرض أعضاء مجلس الإدارة والشخصيات الداعمة أبرز المحطات التي مرت بها الكنيسة، والدور الذي لعبته في خدمة المجتمع على مدار العقود الماضية.

رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي الكنيسة الجيرمانية

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