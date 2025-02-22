ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية صوب القمة 129 التي تجمع بين الأهلي والزمالك الليلة علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث. ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل خطف صدارة الدوري ولو مؤقتًا، منتظرًا تعثر بيراميدز في مباراته القادمة.

ترتيب دوري NILE قبل مواجهة الأهلي والزمالك

بيراميدز - 33 نقطة

الأهلي - 32 نقطة

الزمالك - 27 نقطة

البنك الأهلي - 25 نقطة

المصري البورسعيدي - 23 نقطة

حرس الحدود - 22 نقطة

سيراميكا كليوباترا - 21 نقطة

طلائع الجيش - 20 نقطة

فاركو - 19 نقطة

بتروجت - 19 نقطة

الاتحاد السكندري - 18 نقطة

سموحة - 17 نقطة

زد - 16 نقطة

غزل المحلة - 14 نقطة

إنبي - 12 نقاط

الإسماعيلي - 12 نقطة

الجونة - 10 نقاط

مودرن سبورت - 9 نقاط

مواعيد مباريات الدوري في الجولة 15

السبت 22 فبراير:

المصري البورسعيدي vs الإسماعيلي - الساعة 4:00 مساءً

الجونة vs سيراميكا كليوباترا - الساعة 4:00 مساءً

الأهلي vs الزمالك - الساعة 7:00 مساءً

الأحد 23 فبراير:

زد vs غزل المحلة - الساعة 4:00 مساءً

بيراميدز vs طلائع الجيش - الساعة 7:00 مساءً

المواجهة الأبرز: الأهلي vs الزمالك

تُعتبر مباراة الأهلي والزمالك الحدث الأبرز في الجولة الخامسة عشرة، حيث يجمع اللقاء بين الفريقين في صراع كلاسيكي يُمكن أن يُعيد تشكيل خريطة الصدارة.

يُحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يلاحقه الزمالك في المركز الثالث بـ27 نقطة. ويُعد الفوز في هذه المباراة عاملًا حاسمًا في تعزيز فرص أي من الفريقين للاقتراب من الصدارة أو البقاء في المنافسة.