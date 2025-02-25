لعزومات رمضان.. طريقة عمل الحمام الكداب زي المطاعم

يعد الحمام الكداب من أشهى الأكلات التي يمكن تقديمها على السفرة فى عزومات رمضان.

نعرض لكم طريقة عمل الحمام الكداب من خلال خطوات الشيف محروسة سالم مقدمة برنامج محروسة وحكايتها على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الحمام الكداب



٢ ورك دجاج مخلي بالجلد

كوب ونص أرز

٢ بصل مبشورين

١ طماطم مبشورة

ملح

فلفل أسود

ربطة كزبرة

2 ملعقة كبيرة صلصة

سكر

مكعبان من الزبدة

زيت

مرقة دجاج

بصل شرائح

بطاطس وبصل وطماطم شرائح

طريقة عمل حمام كداب

سخني الزيت في طاسة بها الزبدة على النار

شوحي البصل المبشور في الطاسة مع السكر ونقلب حتى يتكرمل ثم ضعي الأرز وقلبي جيدا ثم ضعي الطماطم المبشورةو التوابل والملح والفلفل.

أضيفي الصلصة واطحنى المرقة وضيفيها وتترك على نار عالية حتى تتشرب بالسوائل ثم اتركيه ليبرد قليلا ثم احشى الأوراك وتغلق بالخلة.

في الصينية تضاف شرائح البطاطس والبصل والطماطم ثم ضع الأوراك على الخضار وادخلها الفرن حتى تمام الطهي.