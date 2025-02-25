تبدأ بالحبس وتنتهي بالمؤبد.. عقوبات يواجهها المتهمون في قضية منصة fbc

جاءت مباشرة النيابة العامة، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة fbc الإلكترونية، لتثير التساؤل حول العقوبات المقررة على هؤلاء المتهمين حال إدانتهم بارتكاب تلك الوقائع.

ويواجه المتهمون طبقا لقانون العقوبات في جريمة النصب عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة المالية، أما جريمة إنشاء كيان إلكتروني بدون ترخيص بهدف النصب، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيكون الحبس من سنة إلي 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفي حالة تورط المتهمين في القضية في غسل الأموال التي تم جمعها تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة، والمؤبد في حالة تعلقها بالإضرار بالأمن القومي العقوبة التي أقرت في قانون غسل الأموال.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بقضية النصب الإلكتروني على المواطنين من خلال منصة FCB الإلكترونية، حيث أثارت الواقعة الجدل حول الكسب السريع التي توفرها تلك المنصات.

قضية النصب الالكتروني

ما بين متعاطف وناقد لتصرفات الضحايا انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين متعاطف مع الضحايا الذين تعرضوا للنصب وخسروا أموالهم ومدخراتهم وآخرون وجهوا انتقادا لهم بسبب الطمع للحصول على مكسب سريع.

وتقدم الضحايا ببلاغات إلي وزارة الداخلية بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباحا مالية مزعومة .

ما هي منصة FBC

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدون بالبلاد" مرتبطون بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والاحتيال الالكتروني الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى “FBC”، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى .

وتم ضبط 13 منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم غلق المنصة ومقر الشركة، بعد تلقي بلاغ من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت .