قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الأردنية تخلي سبيل زوج اية عادل مع إيداع أطفاله في دار رعاية
السياحة تنتهي من إجراءات معاينة إقامة حجاجها بالسعودية.. صور
نجوم تعافوا من السرطان في عز شبابهم .. كيف انتصروا على المرض اللعين؟
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن في سوق العمل
رئيس الوزراء يبحث وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
أحمد دياب: 25 مليون جنيه قيمة جوائز كأس الرابطة
رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي
البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي
66.50 % زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المالي 2024
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية توجه الشكر لمصر وقطر
شيخ الأزهر في حضور رئيسة مجلس النواب القبرصي: غياب العدالة الدولية سيحول العالم لغابة
شايل بوجي.. محمود البزاوي يحتفل برمضان بهذه الصورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تبدأ بالحبس وتنتهي بالمؤبد.. عقوبات يواجهها المتهمون في قضية منصة fbc

تبدأ بالحبس وتنتهي بالمؤبد.. عقوبات يواجهها المتهمين في قضية منصة fbc
تبدأ بالحبس وتنتهي بالمؤبد.. عقوبات يواجهها المتهمين في قضية منصة fbc
إسلام دياب

جاءت مباشرة النيابة العامة، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة fbc الإلكترونية، لتثير التساؤل حول العقوبات المقررة على هؤلاء المتهمين حال إدانتهم بارتكاب تلك الوقائع.

ويواجه المتهمون طبقا لقانون العقوبات في جريمة النصب عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة المالية، أما جريمة إنشاء كيان إلكتروني بدون ترخيص بهدف النصب، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيكون الحبس من سنة إلي 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفي حالة تورط المتهمين في القضية في غسل الأموال التي تم جمعها تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة، والمؤبد في حالة تعلقها بالإضرار بالأمن القومي العقوبة التي أقرت في قانون غسل الأموال.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بقضية النصب الإلكتروني على المواطنين من خلال منصة FCB الإلكترونية، حيث أثارت الواقعة الجدل حول الكسب السريع التي توفرها تلك المنصات.

قضية النصب الالكتروني 

ما بين متعاطف وناقد لتصرفات الضحايا انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين متعاطف مع الضحايا الذين تعرضوا للنصب وخسروا أموالهم ومدخراتهم وآخرون وجهوا انتقادا لهم بسبب الطمع للحصول على مكسب سريع.

وتقدم الضحايا ببلاغات إلي وزارة الداخلية  بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباحا مالية مزعومة .

ما هي منصة FBC

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدون بالبلاد" مرتبطون بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والاحتيال الالكتروني الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى “FBC”، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامى .

وتم ضبط 13 منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم غلق المنصة ومقر الشركة، بعد تلقي بلاغ من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت .

نصب النيابة العامة منصة FBC قضية منصة FBC منصة fbc الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

الحرارة هترجع 27 درجة.. موعد انكسار موجة الطقس الباردة

زلزال حلوان

قوته 1.7 درجة.. البحوث الفلكية تعلن تفاصيل زلزال القاهرة

الأرصاد

الجو في رمضان هيكون مفاجأة.. الأرصاد تعلن تفاصيل مهمة للمواطنين

برودة وزلزال

بين برودة قارسة وزلزال.. ليلة استثنائية عاشها سكان القاهرة

شوبير

قرار جديد للكاف.. شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

الإماراتي وسيم يوسف يتكفل بعلاج إبراهيم شيكا | تفاصيل

داعية إماراتي ومصاب بالسرطان.. وسيم يوسف يتكفل بعلاج إبراهيم شيكا| تفاصيل

ترشيحاتنا

سوريا

البيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري: الحفاظ على وحدة البلاد ورفض كل أشكال التقسيم

النصب الإلكتروني

خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من خطورة التطبيقات المشبوهة

سوريا

مؤتمر الحوار الوطني السوري: احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة بجميع المجالات

بالصور

رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك.. لا تقع في فخ التهنئة الوهمية

رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل
رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل
رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل

تفسير رؤية الأسد في المنام بين القوة والمخاوف الخفية والمشاكل المحتملة

تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية
تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية
تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل الديك الرومي بالتوابل

لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل
لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل
لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل

لن تخطر على بالك.. 5 فوائد خفية للتفاح تتناوله يوميًا دون تردد

لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح
لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح
لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح

فيديو

الزعفران

ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت الزعفران؟.. فوائد مذهلة

ابراهيم شيكا

تامر حسني دعمه.. لاعب الزمالك إبراهيم شيكا يتصدر الفيسبوك

المخرج محمد سامي

محمد سامي آخرهم.. نجوم آثاروا الجدل بارتداء الحلق

اصطفاف 7 كواكب في السماء

يوم رؤية هلال رمضان حدث فلكي لن يتكرر قبل 100 عام… اوعى تفوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مهندس حُر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسلات رمضان 2025.. من يربح السباق؟

المزيد