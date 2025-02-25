الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر في تأمين اتفاق غزة

أثنت سيغريد كاغ، المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالوكالة، على الجهود المبذولة من قبل الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مشيرةً إلى العمل الدؤوب الذي قاموا به في تأمين المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وأكدت أن هذا التعاون المستمر يعد أساسياً في ضمان استمرار عملية السلام ومواصلة المرحلة الثانية.

كما عبرت كاغ عن ترحيبها بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أن هذه الفترة تتسم بتحديات، إلا أن هناك فرصة تاريخية قد تكون الأخيرة لتحقيق حل الدولتين، والذي يعد الحل الأمثل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وفيما يخص الأوضاع الحالية، قالت كاغ إن المنطقة تمر بتحول سريع لا يزال نطاقه غير معروف، معبرة عن أهمية التمسك بالمسار السلمي في هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت في تصريحاتها على أنه لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مشددة على ضرورة حماية حقوقهم في إطار أي اتفاق مستقبلي.