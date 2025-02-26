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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة غنية بفيتامين B لتعزيز الطاقة وصحة الجسم.. احرص على تناولها

أطعمة غنية بفيتامين B
أطعمة غنية بفيتامين B
آية التيجي

تلعب فيتامينات B دورًا أساسيًا في تحويل الطعام إلى طاقة، ودعم صحة الجهاز العصبي، وتحسين وظائف الدماغ.

أطعمة غنية بفيتامين B 

 ولأنها لا تُخزَّن في الجسم بكميات كبيرة، فمن الضروري الحصول عليها يوميًا من خلال النظام الغذائي، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

وإذا كنتِ تعانين من الإرهاق أو ضعف الذاكرة، فقد يكون السبب نقص فيتامين B. لذا جرب إضافة الأطعمة التالية لنظامك الغذائي، وإليك أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين B:

اللحوم والأسماك (غنية بـ B12 وB6 وB3) :

ـ  الكبدة (من أغنى المصادر بـ B12 وB2 وB5).
 

ـ اللحوم الحمراء (غنية بـ B12 والحديد).
 

ـ الدجاج والديك الرومي (مصدر رائع لـ B3 وB6).

ـ الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل (غنية بـ B12 وB6 وB3).

البيض ومنتجات الألبان (غنية بـ B12 وB2) :

ـ البيض (يحتوي على B12 وB2 وB5).
 

ـ الحليب والجبن والزبادي (مصادر ممتازة لـ B12 وB2).

أطعمة غنية بفيتامين B 

الحبوب الكاملة والمكسرات (غنية بـ B1 وB3 وB6):

ـ الشوفان، الأرز البني، والقمح الكامل (غنية بـ B1 وB3).
 

ـ اللوز، الجوز، والبندق (تحتوي على B6 وB2).

البقوليات والخضروات الورقية (مصدر جيد لـ B9 وB1 وB6):

ـ العدس، الفاصوليا، الحمص (تحتوي على B9 وB1 وB6).
 

ـ السبانخ، البروكلي، والخس (غنية بحمض الفوليك B9).

الفواكه (مصدر جيد لـ B6 وB7) :

ـ الموز (غني بـ B6).

ـ الأفوكادو (يحتوي على B5 وB6).
 

ـ البرتقال والفراولة (مصدر جيد لـ B9).

لماذا نحتاج إلي فيتامين B؟

ـ يعزز طاقة الجسم ويحارب التعب والإرهاق.

ـ  يدعم صحة الدماغ ويحسن التركيز.

ـ  يحافظ على صحة الجلد والشعر.
 

ـ يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقي من الأنيميا.

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أطعمة غنية بفيتامين B لتعزيز الطاقة وصحة الجسم.. احرص على تناولها

أطعمة غنية بفيتامين B
أطعمة غنية بفيتامين B
أطعمة غنية بفيتامين B

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