الخارجية الأمريكية: «روبيو» ووزير الدفاع السعودي يناقشان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود ناقشا سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي بشكل مشترك في عدد من الملفات.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن روبيو وبن سلمان، ناقشا أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن التطورات في قطاع غزة وسوريا ولبنان كانت من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، بين الجانبين.

ووصل وزير الدفاع السعودي إلى واشنطن قبل يومين والتقى عدداً من المسئولين الأمريكيين لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الأزمات المتعددة التي تموج بالمنطقة.