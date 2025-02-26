زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال مدينة سولاويزي في إندونيسيا بقوة 6.2 ريختر، على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه قبالة الساحل بالقرب من مقاطعة شمال سولاويزي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا إن قوة الزلزال بلغت 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتتعرض الدولة المكونة من أرخبيل واسع النطاق لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف حيث تصطدم الصفائح التكتونية وتمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادي.