ضحية نصب منصة FBC: ظهور شيوخ دين قائمين عليها أعطاني الثقة

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، ضحايا المستريح الإلكتروني منصة FBC ليروون وقائع وتفاصيل عملية النصب.

وقال محمد صبحي ضحية نصب منصة FBC: "دفعت 11200 جنيه للاشتراكفي إحدى باقات المنصة"، متابعا: نظموا مؤتمر بـ 4000 شخص، وكان فيه سجل تجاري لكن الحقيقة صادمة لو دخلت 100 واحد تاخد 18 ألف جنيه".

وأضاف صبحي ضحية نصب منصة FBC: كنت متشككًا بمصداقية المنصة في البداية وظهور شيوخ دين قائمين عليها أعطاني الثقة، موضحا: "حضرت عشاء عمل في إمبابة للتعرف على القائمين على المنصة والتحقق منها.