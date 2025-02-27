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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تستنكرالاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

عبّرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد للاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي بيان لها ، جددت الوزارة الكويتية موقف بلادها المساند والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بهما ووضع حد لتلك الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الصراعات والعنف فيها.

وأثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف سوريا فجر الأربعاء الماضي، موجة إدانات إقليمية وعربية شديدة حيث جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا ممنهجاً وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة، وتشدد مصر على أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكًا سافرًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأضافت الخارجية المصرية "تطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها، كما تشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخراً في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967 باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة".


وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إنها تعرب عن "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

الكويت سوريا وزارة الخارجية مجلس الأمن اعتداءات اسرائيلية ضد سوريا

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