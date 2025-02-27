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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. افتتاح مطار حلب الدولي خلال الأسبوع القادم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

عقد رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا  أشهد الصليبي والمدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع بمناسبة الزيارة التاريخية لدمشق منذ إنشاء المنظمة عام 1944.


وبدوره قال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي أن اللقاءات كانت  طموحة حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون وإننا نؤكد حرصنا على الالتزام بالمعايير الدولية.


واشار الصليبي الي انه  سيتم افتتاح مطار حلب الدولي خلال الأسبوع القادم لافتا الي انه سيتم وضع خطط لتشغيل مطار اللاذقية الدولي في مرحلة لاحقة.


وبين الصليبي أن المباحثات تناولت تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الملاحة الجوية ولمسنا روح التعاون والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة  للعمل بما يخدم مصالح الجميع.

فيما نوه المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وهيئة الطيران المدني السوري بهدف وضع أسس التعاون المشترك.


وذكر أبو بكر فارع قائلا : لمسنا اهتماماً سورياً بتطوير قطاع الطيران المدني كونه قطاعاً حيوياً ويتم بذل جهود كبيرة لتلبية المعايير القياسية الدولية.

سوريا منظمة الطيران المدني الملاحة الجوية مطار حلب مطار اللاذقية

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