قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك ليس لديه رفاهية الخسارة.. ناقد رياضي يعلق على مباراة الأبيض وزد
بدء التحقيق مع سوزي الأدرنية بشأن فيديو التوظيف
اعرف مدة تجديد عبدالله السعيد مع الزمالك
رئيس الوزراء يشهد افتتاح مصنعا للمنسوجات باستثمارات تصل 100 مليون دولار
رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للأسطول الشمالي بالقوات البحرية
عدد ساعات الصيام في رمضان .. ماهو أقصر وأطول الأيام ؟
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا
بصحبة أبو العينين.. رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع كليوبترا للسيراميك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..صور
توقيع اتفاقية مع ميرسك لإطلاق أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط
النيابة العامة تحقق في الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
رئيس الوزراء يفتتح مصنع الألواح العازلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متحف تل بسطا بالزقازيق يطلق ملتقى علميا بعنوان "رحلة العائلة المقدسة وتل بسطا"

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
محمد الطحاوي

نظم متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق، فعاليات الملتقى العلمى بعنوان " رحلة العائلة المقدسة وتل بسطا" وذلك بهدف عرض المراحل المختلفة لإستقبال العائلة المقدسة فى مصر من سيناء حتى تل بسطا ثم العودة إلى فلسطين.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية الملتقيات العلمية في توجيه مدارك الشباب نحو محددات الهوية الوطنية عبر الإطلاع على التراث الوطني والآثار، والمعالم السياحية البارزة في المحافظة، بما يشكل منظومة أثرية لوعي وطني أمام شباب الجمهورية الجديدة لافتاً الى أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أن الملتقى العلمى الذى نظمه المتحف أمس تحت عنوان " رحلة العائلة المقدسة وتل بسطا " تضمن محاضرات عن تل بسطا عبر العصور المختلفة وتل بسطا ورحلة العائلة المقدسة وسبب مجىء العائلة المقدسة إلى مصر وإستقبال المصريين للعائلة المقدسة والمراحل المختلفة لإستقبال العائلة المقدسة فى مصر من سيناء حتى تل بسطا ثم العودة إلى فلسطين.

وفى نهاية الملتقى تم تكريم المشاركين بالملتقى وذلك بحضور العاملين بالمتحف وطلبة كلية تاريخ وحضارة بجامعة الأزهر وكليه الآثار وكلية الآداب كما تم تنظيم جولة متحفية للحضور فى المتحف والمنطقة الأثرية.

الشرقية اخبار الشرقية محافظ الشرقية تل بسطا بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

هذه البطاقات تصرف سلع تموينية بـ 450 جنيها بقرار من الحكومة.. اعرف التفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس

وزير المالية

الحكومة: زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.. والحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه

سلع تموينية

بعد وصول الدعم لـ 450 جنيها.. التموين تطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة في رمضان

الدولار- أرشيفية

رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

الاسماعيلي

استقالات بالجملة داخل الإسماعيلي عقب الخسارة من فاركو.. تفاصيل

اكرام الشحات

الكلام ده مينفعش.. إكرامي ينفعل على أحمد سليمان بسبب بن قلبي

مشروب البلح باللبن فوائد غير متوقعه له

تناوله يوميا.. مشروب البلح باللبن له فوائد غير متوقعة

ترشيحاتنا

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية.. نواب: يساعد على نهضة التعليم.. ويجب توحيد المنظومة

الرئيس السيسي

المرتبات والمعاشات ومساعدات 1500 جنيه.. الحكومة تُفرح المصريين قبل رمضان بـ 5 زيادات

جانب من الندوة

أبرز بنود البيان الختامي لمؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشـرق الأوسـط

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للأسطول الشمالي بالقوات البحرية

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بتكلفة مليون و 998 ألف جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مجزر الإبراهيمية بالشرقية

افتتاح مجزر
افتتاح مجزر
افتتاح مجزر

وزير الشباب يطلع على مشروع الجينوم الرياضي بمركز البحوث الطبية للقوات المسلحة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بملابس شتوية

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

فيديو

عمرو مصطفى

ياخد كل حاجة.. كيف رد عمرو مصطفى على دعم دياب له؟

بطاقة ترامب الذهبية

ترامب يغازل أثرياء العالم بالجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"ريفيرا غزة" بين اليخوت والرفاهية| حكاية فيديو ترامب المثير للجدل.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد