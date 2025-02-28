آخر تحديث لسعر أوسط جرام ذهب اليوم 28-2-2025

ثبت سعر جرام ذهب من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب، مسجلا بذلك نحو 3497 جنيها للبيع و3511 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28-2-2025.

واستقر سعر الذهب، داخل الصاغة المصرية دون أي تغيير، بعد أن انخفض أمس مقدار 30 جنيها بمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة

سعر عيار 21

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4080 جنيها للبيع و 4100 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2720 جنيها للبيع و 2733 جنيها للشراء

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 4662 جنيها للبيع و 4685 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.62 ألف جنيه للبيع و 32.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الجنيه نحو 282 دولار للبيع و 2873 دولار للشراء.

انخفاض في السوق العالمية

وانخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات أمس لتستمر عمليات البيع لجني الأرباح ليبتعد الذهب أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله مطلع هذا الأسبوع، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية مما أثر سلباً على تداولات الذهب اليوم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2915 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2886 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 1.7% ليمثل أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من الصعود، وذلك بعد أن تمكن من تسجيل مستوى تاريخي جديد يوم الاثنين الماضي عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

التراجع في أسعار الذهب العالمي يأتي في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، وقد ساعد على هذا تعافي مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقترب من تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع لينهي سلسلة من الهبوط استمرت لثلاث أسابيع متتالية.

الفائدة الأمريكية

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 أسابيع خلال تداولات الأمس، ليساعد هذا على زيادة الضغط السلبي على الذهب للدخول في تصحيح خاصة مع حاجة المؤشرات الفنية إلى تعديل مستوياتها بسبب التشبع في الشراء.

الرغم من هذا التراجع في سعر الذهب إلى أن الاتجاه الصاعد للذهب يظل مستمر، حيث يجد الذهب الدعم من العديد من العوامل الأخرى التي تساعده على التماسك وعدم الدخول في انخفاض كبير.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على أوروبا قادمة قريبًا، لكنه قال إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك من المرجح أن يتم تأجيلها إلى أوائل أبريل من الموعد النهائي الأولي الأسبوع المقبل.

يجد الذهب الدعم بشكل رئيسي من خلال زيادة الطلب على الملاذ الآمن، حيث هدد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية على السلع الأساسية الرئيسية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية. كما حدد ترامب سلسلة من التدابير ضد الصين، والتي قد تشعل حربًا تجارية متجددة بين أكبر اقتصادات العالم.

من جهة أخرى تتطلع الأسواق هذا الأسبوع إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره اليوم الجمعة.

يذكر أن الفترة الحالية فترة حساسة لمخاوف النمو في الوقت الحالي بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الضعيفة الأسبوع الماضي، وأي نتائج أقوى من المتوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي قد تشير إلى المزيد من التأجيل لقرار خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب الأمر الذي قد يضر بالذهب بشكل سلبي.