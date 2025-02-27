شكوى جديدة من حسين لبيب لـ الأعلى للإعلام ضد برنامج حارس الأهلي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من قناة النادي الأهلي الفضائية، وبرنامج «حارس الأهلي» المذاع عبر القناة، والإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج.

وينتظر نادي الزمالك فحص شكواه الثانية، من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإعمال شئونها فيها.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد تقدم أمس، بشكوى عن طريق محاميه د.كمال شعيب، ضد كل من قناة النادي الأهلي الفضائية، وبرنامج «حارس الأهلي» المذاع عبر القناة، والإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج، وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس تحديد جلسة استماع بحضور الممثل القانوني للقناة المشكو في حقها تمهيدًا لإصدار توصيتها والعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه القادم لإصدار قراره النهائي بشأنها.