الجيش التركي يشن هجوما على ريفي حلب والرقة شمال سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس أن الجيش التركي شن هجوما على ريفي حلب والرقة شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة تركية مسيرة استهدفت قرية قرفل وشركة لافارج في ريف عين العرب (كوباني) شرق حلب.

وأضاف المرصد السوري أن القوات التركية قصفت براجمات الصواريخ قرية خربة كاور في محيط صرين بريف عين العرب (كوباني).

وفي سياق ذلك، قصفت مدفعية القوات التركية، مواقع وتجمعات “قسد” في محيط عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري إن سلاح الجو التركي، شن 41 غارة جوية بطائرات مسيرة على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” في الشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2025، مسببةً مقتل واستشهاد 19 آخرين.