أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستحيل يتخلى عن الثوابت العربية والوطنية.. 7 من كبار القراء في التراويح.. استعدادات الأوقاف النهائية لاستقبال رمضان 2025

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستحيل يتخلى عن الثوابت العربية والوطنية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ترفض مقترح إدارة غزة، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية أكدت أن مصر لن تشارك في أي محاولات بشأن إدارة غزة.

7 من كبار القراء في التراويح.. استعدادات الأوقاف النهائية لاستقبال رمضان 2025

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الاستقبال والطوارئ | الصحة تكشف استعدادتها لشهر رمضان 2025

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تكثف جهودها خلال شهر رمضان لتقديم الخدمات الصحية.

وزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب

هنأ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام؛ لحصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب اللبناني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



هما اللي صنعونا| محمد رمضان: برنامج مدفع رمضان مشروع بطولة الناس مش أنا

تحدث الفنان محمد رمضان، عن كواليس برنامج "مدفع رمضان"، قائلا: "في "مدفع رمضان" نازلين نفرح الناس".

تموين القاهرة: تنظيم 9 معارض من سوق اليوم الواحد و 15 لـ أهلا رمضان

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إنه طبقا لتوجيهات الحكومة بدأ تنظيم معارض أهلا رمضان بداية من شهر فبراير الجارى.



المياه أمام الصيام مهمة .. نصائح لمرضى السكر في رمضان

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أنه عند قيام مريض السكر بتناول الفاكهة يفضل أن تؤكل قبل الطعام من أجل الاستفادة الكاملة، مشيرا إلى أن مريض السكر لا يجب أن يزيد مقياس السكر عن 140.

متحدث فتح: لولا ضغوط الوسطاء لما ذهب نتنياهو لاتفاق غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل خرق بنود الاتفاق في كل مرحلة من مراحل تنفيذه.



جيش الاحتلال يعترف: فشلنا صباح السابع من أكتوبر في الدفاع عن مواطنينا

أكد جيش الاحتلال، أن كل الإنجازات التي حققناها في الحرب لا تخفي فشل السابع من أكتوبر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

استشاري : صيام الطفل الكامل لا يبدأ قبل سن 10سنوات

أكد د. محمد رفعت، استشاري طب الأطفال، على أن الطفل ليس مطلوبًا منه صيام كامل قبل بلوغه مرحلة البلوغ، وأنه لا يجب أن يبدأ الصيام الكامل قبل سن العشر سنوات.

