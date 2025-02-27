وزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب

هنأ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام؛ لحصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب اللبناني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد وزير الخارجية، تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، عن بالغ تقديره لحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم الخميس، مع نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية وخالص تهنئة سيادته لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.