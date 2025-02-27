7 من كبار القراء في التراويح.. استعدادات الأوقاف النهائية لاستقبال رمضان 2025

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال “رسلان”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، إن الوزارة ستوفد 72 إمامًا إلى دول مختلفة لنقل صوت مصر في التلاوة، معلقا "نفخر بأننا دولة التلاوة".

وأضاف متحدث الأوقاف، أنه سيتم بث صلاة التراويح وعددها 20 ركعة يوميا بشكل متسلسل من مسجد الحسين وذلك عبر قناة الحياة، حيث سيؤم المصلين 7 من كبار القراء مثل الشيخ أحمد نعينع يوم الجمعة، معقبا:" كل إمام سيؤم الناس يوما واحدا من الأسبوع".

صلاة التهجد

وأكد متحدث الأوقاف أن صلاة التهجد برواية "قالون عن نافع" سيتم بثها بمشاركة أربعة قراء.

ولفت متحدث الأوقاف إلى أن الوزارة ستنظم هذا العام ملتقى الفكر الإسلامى، ملتقى الواعظات، ملتقى للطلاب الوافدين الدراسين فى مصر، ملتقى ذوى الهمم ترجمة الإشارة، ملتقى الأطفال.