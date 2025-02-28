رمضان 2025.. لوك غريب للفنانة مادلين طبر على بوستر حكاية وصمة عار

انضمت الفنانة مادلين طبر لفريق عمل مسلسل «اسود باهت» ضمن الحكاية الثالثة منه وهي حكاية بعنوان «وصمة عار».



وقالت مادلين مطر في تصريحات صحفية، إن حكاية «وصمة عار» مكونة من خمس حلقات، تأليف كريم سرور ومن اخراج ممدوح زكي، ويشاركها البطولة: نسرين طافش، محمد لطفي، حسني شتا، إبراهيم السمان، بسنت حاتم، صولا عمر.





وكشفت مادلين عن النيو لوك الذي قامت بعمله لتطل به على الجمهور لأول مرة بشعر قصير جدا باللون الأبيض الطبيعي، وظهرت به على بوستر المسلسل الذي طرحته شركة الإنتاج.



وأضافت مادلين طبر ان مظهرها الجديد يتماشى مع شخصية «روقة» التي تجسدها ضمن أحداث الحكاية فهي سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل كبير في الإسكندرية وهي سيدة غامضة مليئة بالأسرار انانية تعيش لنفسها، لكن ماضيها وصندوقها الأسود المحزن يفتح فجأة ليغير مجرى قصة هذه الخماسية من المسلسل.



ومن المقرر إذاعة مسلسل «اسود باهت» في النصف الثاني من شهر رمضان على عدة قنوات منها: نايل دراما والنهار، حيث إن المسلسل مكون من ثلاث حكايات؛ فالحكاية الأولى بطولة الفنانة سوسن بدر، والثانية بطولة الفنانة سهر الصايغ.