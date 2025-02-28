ميلان يخسر أمام بولونيا 1-2 في الدوري الإيطالي

تلقى ميلان هزيمة مفاجئة أمام مضيفه بولونيا بنتيجة (1-2)، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء الخميس.

وعلى الرغم من تقدم ميلان بهدف سجله نجمه رافايل لياو في الدقيقة 43، إلا أن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني.

نجح بولونيا في إدراك التعادل مبكرًا عن طريق سانتياجو كاسترو في الدقيقة 48، قبل أن يحرز دان ندوي هدف الفوز في الدقيقة 82، ليحسم فريقه ثلاث نقاط ثمينة. بهذه الخسارة، تجمد رصيد ميلان عند 41 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 44 نقطة، ليصعد إلى المركز السابع، ويواصل ضغطه على الفرق المتقدمة في سباق التأهل الأوروبي.

أثارت الهزيمة قلق جماهير ميلان، التي كانت تأمل في استمرار فريقها بالمنافسة على مراكز متقدمة، فيما عزز بولونيا آماله في تحقيق إنجاز تاريخي هذا الموسم. بهذا الأداء، أثبت بولونيا قوته على أرضه، بينما زادت الضغوط على ميلان ومدربه، الذي بات مطالبًا بتعديل الأوضاع سريعًا في الجولات المقبلة.