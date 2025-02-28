مخرج لام شمسية: المسلسل لا يمكن اختزاله في عنوان أو موضوع واحد

تحدث المخرج كريم الشناوي عن تفاصيل مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025 في النصف الثاني من الشهر الكريم، مشيرا إلى أن العمل الدرامي لا يمكن اختزاله في عنوان أو موضوع واحد.



وكتب كريم الشناوي عبر حسابه على "إنستجرام": "مرة أخرى، كل ما يُتداول عن مسلسل لام شمسية هو اجتهادات نحترمها، لكنها غيردقيقة وتعد اختزال غير منصف لعمل درامي متكامل.. ما يُقال حول أن موضوع المسلسل هو البيدوفيليا غير صحيح".





وتابع: "المسلسلات، كأي عمل إبداعي، لا يمكن تلخيصها في عنوان أو اختصارها في فكرة واحدة، هي تجارب إنسانية متعددة الطبقات،تحمل في طياتها شخصيات، صراعات، وأسئلة أكبر من التصنيف الواحد، ولو كان من الممكن اختزال العمل في عنوان أو فكرة واحدة، لمااستغرق هذا الوقت الطويل في البحث والتطوير، ولا استحق هذا الجهد الكبير من كل من شارك في صناعته".





واختتم حدايثه: "نقدّر اهتمام الجميع، ونؤمن بأهمية النقاش والحوار حول أي عمل فني بعد عرض الحلقات الأولى، ستكون هناك مساحةحوار مفتوحة وصحية، حيث يمكن للجمهور والمتابعين مناقشة المسلسل بموضوعية، بعيدًا عن التكهنات المسبقة، وبمجرد العرض، يصبحالعمل ملك الجمهور، يناقشه ويقرأه من الزاوية التي يراها، دون وصاية أو توجيه، كل عام وأنتم بخير، نراكم في النصف الثاني منرمضان".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي نفسي حول نيللي التي تعمل مدرسة، وتجد نفسها في موقف صعب بعد اكتشافها أنصديق زوجها لمس ابن زوجها بطريقة غير مقبولة، وتبدأ تساورها الشكوك حوله.









لام شمسيه من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى،محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.