افتتاح تطوير وتجديد مستشفى أبو الريش الياباني بتكلفة بلغت 47 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بمستشفى "أبو الريش الياباني" لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 47 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفي أبو الريش الياباني، والدكتور شريف الأنواري مدير مستشفي أبوالريش المنيرة، والدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية، والدكتورة مريام مجدي نائب مدير مستشفي أبو الريش الياباني، والدكتور سامي أمين نائب مدير مستشفي أبو الريش الياباني، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، والدكتور وليد عبد المنعم استشاري المستشفي للتطوير، ونخبة من قيادات وأطباء المستشفي.

وأجري الدكتور محمد سامي عبد الصادق جولة في مستشفي "أبو الريش الياباني"، افتتح خلالها تجديد استقبال المستشفي بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، وتجديد وحدة أمراض الباطنة (1) بالدور الثاني الشمالي بسعة 36 سريرا بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، وشملت تجديد جميع الأعمال الإليكتروميكانيكية من أجهزة إنذار وإطفاء، وأعمال التكييف، وشبكات الكهرباء، والتيار الخفيف، إلى جانب تجديد غرف الألعاب، وغرف انتظار أهالي المرضي، والتي تمت وفق أحدث معايير أكواد المستشفيات العالمية.

واستمع رئيس الجامعة، خلال الجولة الإفتتاحية، إلى شرح مفصل من الدكتورة رشا جمال مدير مستشفي أبو الريش الياباني، حول أعمال التطوير والتجديد التي تمت بالمستشفى والتي تُعد نقلة نوعية في العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة، كما تفقد غرف إقامة المرضي، ومعامل الرؤية، ومعامل النوم، وغرف الكشف والإنعاش، وغرف إقامة الأطباء، ووحدات الرعاية الجراحية لحديثي الولادة، كما استمع خلال الجولة إلى آراء أهالي الأطفال المرضي المقيمين بالمستشفي للإطمئنان على حالة الأطفال الصحية، والتعرف على مستوى الخدمات الطبية المُقدمه لهم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة جامعة القاهرة على دعم مستشفى أبو الريش لضمان استمراريته في تقدم خدماته المميزة، موجهًا الدعوة إلى الافراد والهيئات والمجتمع المدني للمشاركة في مساندته إيمانا بدوره في إنقاذ ورعاية آلاف الأطفال سنويا.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفى "أبو الريش الياباني" يمثل معقل تخصص طب الأطفال فى مصر والشرق الأوسط، ويضم كوادر طبية متميزة في كافة التخصصات، ويستقبل كافة الحالات المرضية من الأطفال من جميع الأنحاء من داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تحرص على الاهتمام بالتعليم الطبي، والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة مع القياس المستمر لمدى رضاء المرضى عن تلك الخدمات.

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفي أبو الريش الياباني، إلى أن المستشفى يشهد نقلة نوعية على جميع المستويات، ويطبق أعلي المعايير العالمية لتقديم أرقى خدمة طبية للمرضى من داخل مصر وخارجها، باعتبارها أعلى تخصص فى طب الأطفال، كما يلتزم بالمعايير العالميةفى مكافحة العدوي مما يساهم في خدمة عدد أكبر من المرضي حيث يتوقع علاج 400 ألف مريض سنويًا، مؤكدًة حرص المستشفي على تطبيق أنظمة الحماية المدنية، وأعلي معايير الجودة كخطوة أساسية نحو اعتماد المستشفي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (جهار) استعدادًا للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًا لرؤيةمصر 2030.

وبعد انتهاء الجولة، بمستشفى أبو الريش الياباني افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أعمال التجديد والتطوير التي تمت بمسجد مستشفى قصر العيني (شيم الشافعي)، كما تفقد معرض الملابس الخيري لمستشفي المنيل (قبلي) والذي يتم تخصيص عائده لصالح علاج مرضى المستشفى.