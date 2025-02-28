اشتباكات بين مؤيدي فلسطين والشرطة الأمريكية بجامعة كولومبيا | فيديو

اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مع الشرطة الأمريكية بعد أن حاولت منعهم من دخول حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث دخلوا إلى إحدى قاعات كلية برنارد بالجامعة.

واقتحم المتظاهرون قاعة "ميلبانك" في "كلية برنارد" بجامعة كولومبيا، في نيويورك، وهم يرتدون الكوفية التقليدية والأقنعة، وتضم القاعة مكتب العميدة، حيث اعتدوا على أحد الموظفين هناك، الأربعاء، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وقالت عميدة "كلية برنارد"، لورا روزنبيري، في بيان لها، إن المتظاهرين "غادروا قاعة ميلبانك في المساء، دون حدوث أي وقائع أخرى".

واستدركت قائلة: "لكن دعونا نكون واضحين.. يظل تجاهلهم لسلامة مجتمعنا غير مقبول أبداً".

وحذرت من أنه إذا لم يغادر الطلبة الكلية بحلول الساعة 09:30 مساءً، فقد يضطر المسؤولون إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الحرم الجامعي.

وقالت جماعة "طلاب جامعة كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" في حسابها على منصة "إكس"، إن المتظاهرين "تفرقوا بعد أن وافقت الإدارة على مقابلتهم بعد ظهر يوم الخميس".

ووفقاً للجماعة، طالب المتظاهرون بالعفو عن جميع الطلبة الذين تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم بسبب أفعالهم المؤيدة لفلسطين، والاجتماع مع روزنبيري والعميدة ليزلي جريناج، والتراجع عن قرار طرد 2 من الطلبة.