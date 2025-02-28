قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
غدا السبت.. تلقي طلبات المستثمرين إلكترونيا على2172 قطعة أرض صناعية
قبل رمضان بساعات.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بـ سوق العبور
فتح باب التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
معبر رفح يستقبل 14 مريضا ومصابا فلسطينيا و18 من مرافقيهم
100 رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان .. اللهم اجعلنا من العتقاء
فتح: مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين بحزم وحسم
بالحجج والأعذار.. طارق يحيى ينتقد فرحة الزمالك بالتعادل مع الأهلي
مواعيد العمل الجديدة خلال رمضان في هيئة التامين الصحي الشامل
مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار مسجد بـ باكستان
6 قتلى عدة في انفجار بمسجد الجامعة الحقانية شمال غربي باكستان
زينة وبهجة .. طقوس رمضانية في مصر غير موجود في أي دولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

موجود في كل بيت .. مكون يساعد في إنقاص الوزن و تحسين الصحة

خسارة الوزن
خسارة الوزن
مريم صليب

 يعتبر خل التفاح من المكونات الموجودة في كل بيت نظرا لأهميته في اعداد الطعام و إضافته على السلطة الخضراء يعطيها طعم أفضل، و استخدامه بشكل أمثل  لكن هناك فوائد أخرى لخل التفاح أبرزها أنه يحسن الصحة العامة ويمكنه أن يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة . 

الفوائد الصحية لخل التفاح 
- تحسين الهضم
- تخفيض الكوليسترول
- تحسين السكر في الدم
- تقوية الجهاز المناعي

اما الفوائد الغذائية
- غني بالأحماض: خل التفاح غني بالأحماض التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.
-غني بالفيتامينات والمعادن: خل التفاح غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والفولات والبوتاسيوم.

- قيمة سريعة: خل التفاح يحتوي على القيمة السريعة التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.
-خالي من الدهون: خل التفاح خالي من الدهون التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة.

 الفوائد التجميلية لتناول خل التفاح 
1. تحسين البشرة: خل التفاح يحتوي على الأحماض التي يمكن أن تساعد في تحسين البشرة.
2. تقوية الشعر: خل التفاح يحتوي على الأحماض التي يمكن أن تساعد في تقوية الشعر.
3. تحسين الأظافر: خل التفاح يحتوي على الأحماض التي يمكن أن تساعد في تحسين الأظافر.

و هناك نصائح عامة لاستخدام خل التفاح
1. تناول خل التفاح بكميات معتدلة: تناول خل التفاح بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في تناول الأحماض.
2. خلط خل التفاح مع الماء: خلط خل التفاح مع الماء لتجنب الإفراط في تناول الأحماض.
3. تناول خل التفاح قبل الطعام: تناول خل التفاح قبل الطعام لتجنب الإفراط في تناول الأحماض.

السمنة خسارة الوزن خل التفاح علاج السمنة فوائد خل التفاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-2-2025

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

انفراجة كبيرة للعاملين بالمالية والضرائب عن حزمة الحماية الجديدة.. تفاصيل

الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: سماعات الأذن تهدد مليار شاب بمرض خطير

البنك المركزي

بيان عاجل من اتحاد بنوك مصر بشأن منصة GRA

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر أوسط جرام ذهب اليوم 28-2-2025

ترشيحاتنا

المجلس التصديري للصناعات الهندسية

التصديري للصناعات الهندسية: بعثات تجارية للأسواق الواعدة لفتح قنوات تصديرية جديدة

مخابز ومحال ووحدات

الإسكان: بيع أراضٍ بنشاط مخابز ومحال ووحدات وصيدليتين بالعاشر والنوبارية الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يبحثان عددا من الملفات المشتركة

بالصور

بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة فورد موستانج بشكل عاجل

فورد موستانج
فورد موستانج
فورد موستانج

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفستان لافت| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

فابريكا بالكامل وعداد 18 ألف كيلو.. شيري أريزو 5 بسعر لقطة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد