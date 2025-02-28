100 رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان .. اللهم اجعلنا من العتقاء

رسائل تهنئه شهر رمضان، يحرص المواطنون على تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الشهر الكريم، ويُعتبر رمضان شهر الخير والبركة، حيث تزداد فيه العبادات وتغمر القلوب بالإيمان.

رسائل تهنئه شهر رمضان

وتتنوع طرق التهنئة بين الرسائل النصية، التصاميم الرقمية، والمقاطع المصورة، مما يضفي على الاحتفال بهذا الشهر الفضيل مزيدًا من التميز والفرح.

رسائل تهنئه شهر رمضان 2025

ويقدم "صدي البلد" رسائل تهنئه بحلول شهر رمضان المبارك.

100 رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

1.رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.

2.اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من عتقاءه.

3.أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

4.أسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه.

5.رمضان مبارك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.

6.كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

7.أسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة عليكم.

8.اللهم اجعل رمضان بداية لكل خير.

9.كل عام وأنت بخير، رمضان كريم.

10.اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

11.أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالإيمان والتقوى في هذا الشهر المبارك.

12.اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيامه إيمانًا واحتسابًا.

13.أعاد الله عليكم رمضان بالخير والبركات.

14.رمضان مبارك، أسأل الله أن يتقبل أعمالكم.

15.اللهم اجعل رمضان شهر طاعة وفرج لكل مسلم.

16.أسأل الله أن يرزقكم الخير في هذا الشهر الفضيل.

17.اللهم اجعل صيامنا في رمضان مقبولًا.

18.رمضان شهر الرحمة والمغفرة، اللهم اجعلنا من المقبولين.

19.أسأل الله أن يحقق لكم كل ما تتمنون في هذا الشهر الكريم.

20.اللهم بلغنا رمضان ونحن في أفضل حال.



21.أسأل الله أن يتقبل صيامنا ويغفر لنا في رمضان.

22.اللهم اجعل رمضان شهرًا مليئًا بالخير والبركة.

23.كل عام وأنتم في صحة وعافية.

24.رمضان هو فرصة لتجديد الإيمان، فاغتنموه.

25.أسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه.

26.اللهم اجعل رمضان هذا العام أفضل من أي عام مضى.

27.كل عام وأنتم أسعد وأقرب إلى الله.

28.اللهم اجعلنا من الذين يعمرون رمضان بالطاعات.

29.رمضان كريم، أسأل الله أن يتقبل صيامكم.

30.اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وسلام لكل الأمة الإسلامية.

31.أسأل الله أن يرحمنا في هذا الشهر الفضيل.

32.اللهم اجعلنا من الذين يعطون رمضان حقه من العبادة.

33.كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان.

34.رمضان فرصة للتوبة، فاغتنموها.

35.أسأل الله أن يوفقكم في رمضان ويبارك لكم في أعماركم.

36.اللهم اجعل هذا الشهر بداية لتغيير حياتنا للأفضل.

37.كل عام وأنتم من أهل رمضان المبارك.

38.أسأل الله أن يملأ رمضان بالخيرات عليكم.

39.اللهم اجعل رمضان شهر البركات والرحمات.

40.رمضان مبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.



41.اللهم اجعل رمضان هذا العام بداية لكل خير.

42.أسأل الله أن يجعلكم من عتقاء رمضان.

43.اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وسعادة.

44.رمضان فرصة لتطهير القلوب، فاستغلوها.

45.أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.

46.اللهم اجعل رمضان هذا العام مميزًا عن سابقيه.

47.كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم.

48.اللهم اجعل رمضان بداية لحياة جديدة مليئة بالإيمان.

49.رمضان كريم، أسأل الله أن يبارك لكم في أعماركم.

50.أسأل الله أن يغفر لكم في رمضان ويتقبل دعاءكم.

51.اللهم اجعل رمضان شهر مبارك مليء بالطمأنينة والسلام.

52.كل عام وأنتم في أفضل حال، رمضان مبارك عليكم.

53.اللهم اجعل رمضان هذا العام سببًا لزيادة حسناتنا.

54.أسأل الله أن يوفقكم في هذا الشهر الفضيل.

55.رمضان هو وقت التطهير من الذنوب، فاغتنموا الفرصة.

56.اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة عليكم.

57.كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يتقبل صيامكم.

58.اللهم اجعل رمضان هذا العام بداية لتجديد الإيمان.

59.رمضان مبارك، أسأل الله أن يرزقكم الصحة والعافية.

60.اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر رحمة ومغفرة.



61.أسأل الله أن يعينكم على طاعة رمضان وقيامه.

62.كل عام وأنتم في أفضل حال، رمضان مبارك.

63.اللهم اجعلنا من أهل الفرج في رمضان.

64.رمضان كريم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

65.اللهم اجعل رمضان شهر سلام وأمان للأمة الإسلامية.

66.أسأل الله أن يرزقكم صيامًا مقبولًا وقيامًا مشكورًا.

67.اللهم اجعل رمضان هذا العام مباركًا، واجعلنا من المغفور لهم.

68.كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان.

69.اللهم اجعل رمضان فرصة لتجديد الطاعات والإيمان.

70.رمضان مبارك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

71.اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانًا واحتسابًا.

72.أسأل الله أن يرزقكم من فضله في هذا الشهر الفضيل.

73.اللهم اجعل رمضان شهر خير لنا ولعائلاتنا.

74.كل عام وأنتم إلى الله أقرب، رمضان مبارك.

75.اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لجميع المسلمين.

76.أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الفضيل.

77.رمضان كريم، أسأل الله أن يجعل هذا الشهر مباركًا عليكم.

78.اللهم اجعل رمضان فرصة لطهارة قلوبنا وقلوب المسلمين.

79.كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان.

80.اللهم اجعل رمضان شهر تطهير لنا ولأمتنا.



81.أسأل الله أن يعينكم على صيام رمضان وقيامه.

82.اللهم اجعلنا من أهل الجنة في هذا الشهر الكريم.

83.رمضان فرصة للانتقال إلى مرحلة أفضل، فاستغلها.

84.اللهم اجعل رمضان فرصة لتصفية القلوب وزيادة الإيمان.

85.أسأل الله أن يحقق لكم جميع أمنياتكم في هذا الشهر الفضيل.

86.اللهم اجعل رمضان شهر خير ورحمة ومغفرة.

87.رمضان كريم، أسأل الله أن يرزقكم من فضله في هذا الشهر المبارك.

88.اللهم اجعل هذا الشهر شهر توبة وشفاء لجميع المسلمين.

89.أسأل الله أن يجعل رمضان شهر سعادة وراحة لكم ولأسرتم.

90.اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر توبة لجميع المسلمين.

91.كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم.

92.اللهم اجعل رمضان هذا الشهر الذي تغفر فيه ذنوبنا.

93.أسأل الله أن يرزقكم من فضله في هذا الشهر الفضيل.

94.اللهم اجعل رمضان شهر تهجد وذكر وصلاة.

95.كل عام وأنتم من أهل رمضان المبارك.

96.أسأل الله أن يجعل رمضان هذا الشهر المبارك سببًا لغفران الذنوب.

97.اللهم اجعل رمضان شهر تكفير الذنوب لجميع الأمة الإسلامية.

98.رمضان مبارك، أسأل الله أن يوفقكم في هذا الشهر الفضيل.

99.اللهم اجعلنا من الذين يُعتقون في هذا الشهر الفضيل.

100.رمضان كريم، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا.