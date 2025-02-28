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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

52 دقيقة فرقا بين الأول والأخير.. أقصر يوم صيام في رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام
محمد غالي

يبحث المواطنون عن عدد ساعات الصيام الأطول والأقصر في شهر رمضان، و موعد ميلاد هلال رمضان، بالاضافة الى موعد بداية شهر رمضان 2025.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل عدد ساعات الصيام لشهر رمضان 1446 هـ، حيث ستشهد الأيام الأولى أقصر مدة صيام، بينما سيكون اليوم الأخير الأطول بفارق 52 دقيقة.

عدد ساعات الصيام

عدد ساعات الصيام الأطول والأقصر في شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان لعام 1446 هـ في 1 مارس، حيث ستكون مدة الصيام في اليوم الأول 13 ساعة و20 دقيقة.

بينما في اليوم الأخير، الموافق 29 رمضان، ستصل مدة الصيام إلى 14 ساعة و12 دقيقة.

وسيكون الفرق بين أول وآخر يوم في رمضان حوالي 52 دقيقة، حيث يزداد طول اليوم تدريجيًا مع مرور الشهر.

موعد ميلاد هلال رمضان

يولد هلال رمضان يوم الجمعة 28 فبراير في تمام الساعة 2:47 صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك قبل الفجر بيوم الرؤية الشرعية.

موعد بداية شهر رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هـ هو يوم السبت 1 مارس 2025.

أوقات الصلاة في رمضان 2025

أوقات الصلاة في رمضان، من أبرز ما يحرص المسلمون على متابعته في هذا الشهر المبارك هو مواقيت الصلاة، والتي تتضمن مواعيد الصلوات الخمس، وقت الإمساك عن الطعام، توقيت الإفطار، وعدد ساعات الصيام اليومية.

أوقات الصلاة في رمضان

 

إمساكية شهر رمضان لعام 1446هـ (2025م) للقاهرة

1. الجمعة 1 رمضان (28 فبراير 2025م):
الإمساك: 4:46
الفجر: 4:56
الشروق: 6:22
الظهر: 12:07
العصر: 3:25
المغرب: 5:53
العشاء: 7:11

2. السبت 2 رمضان (1 مارس 2025م):
الإمساك: 4:44
الفجر: 4:54
الشروق: 6:21
الظهر: 12:07
العصر: 3:25
المغرب: 5:54
العشاء: 7:11

3. الأحد 3 رمضان (2 مارس 2025م):
الإمساك: 4:43
الفجر: 4:53
الشروق: 6:20
الظهر: 12:07
العصر: 3:26
المغرب: 5:55
العشاء: 7:12

4. الاثنين 4 رمضان (3 مارس 2025م):
الإمساك: 4:42
الفجر: 4:52
الشروق: 6:19
الظهر: 12:07
العصر: 3:26
المغرب: 5:55
العشاء: 7:13

5. الثلاثاء 5 رمضان (4 مارس 2025م):
الإمساك: 4:41
الفجر: 4:51
الشروق: 6:18
الظهر: 12:07
العصر: 3:26
المغرب: 5:56
العشاء: 7:13

6. الأربعاء 6 رمضان (5 مارس 2025م):
الإمساك: 4:40
الفجر: 4:50
الشروق: 6:17
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:57
العشاء: 7:14

7. الخميس 7 رمضان (6 مارس 2025م):
الإمساك: 4:39
الفجر: 4:49
الشروق: 6:15
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:57
العشاء: 7:15

8. الجمعة 8 رمضان (7 مارس 2025م):
الإمساك: 4:38
الفجر: 4:48
الشروق: 6:14
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:58
العشاء: 7:15

9. السبت 9 رمضان (8 مارس 2025م):
الإمساك: 4:37
الفجر: 4:47
الشروق: 6:13
الظهر: 12:06
العصر: 3:27
المغرب: 5:59
العشاء: 7:16

10. الأحد 10 رمضان (9 مارس 2025م):
الإمساك: 4:36
الفجر: 4:46
الشروق: 6:12
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 5:59
العشاء: 7:17

11. الاثنين 11 رمضان (10 مارس 2025م):
الإمساك: 4:34
الفجر: 4:44
الشروق: 6:11
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 6:00
العشاء: 7:17

12. الثلاثاء 12 رمضان (11 مارس 2025م):
الإمساك: 4:33
الفجر: 4:43
الشروق: 6:10
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 6:01
العشاء: 7:18

13. الأربعاء 13 رمضان (12 مارس 2025م):
الإمساك: 4:32
الفجر: 4:42
الشروق: 6:08
الظهر: 12:05
العصر: 3:28
المغرب: 6:01
العشاء: 7:19

14. الخميس 14 رمضان (13 مارس 2025م):
الإمساك: 4:31
الفجر: 4:41
الشروق: 6:07
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:02
العشاء: 7:19

15. الجمعة 15 رمضان (14 مارس 2025م):
الإمساك: 4:30
الفجر: 4:40
الشروق: 6:06
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:03
العشاء: 7:20

16. السبت 16 رمضان (15 مارس 2025م):
الإمساك: 4:28
الفجر: 4:38
الشروق: 6:05
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:03
العشاء: 7:21

17. الأحد 17 رمضان (16 مارس 2025م):
الإمساك: 4:27
الفجر: 4:37
الشروق: 6:04
الظهر: 12:04
العصر: 3:29
المغرب: 6:04
العشاء: 7:21

18. الاثنين 18 رمضان (17 مارس 2025م):
الإمساك: 4:26
الفجر: 4:36
الشروق: 6:02
الظهر: 12:03
العصر: 3:29
المغرب: 6:05
العشاء: 7:22

19. الثلاثاء 19 رمضان (18 مارس 2025م):
الإمساك: 4:25
الفجر: 4:35
الشروق: 6:01
الظهر: 12:03
العصر: 3:29
المغرب: 6:05
العشاء: 7:23

20. الأربعاء 20 رمضان (19 مارس 2025م):
الإمساك: 4:23
الفجر: 4:33
الشروق: 6:00
الظهر: 12:03
العصر: 3:30
المغرب: 6:06
العشاء: 7:23

21. الخميس 21 رمضان (20 مارس 2025م):
الإمساك: 4:22
الفجر: 4:32
الشروق: 5:59
الظهر: 12:02
العصر: 3:30
المغرب: 6:06
العشاء: 7:24

22. الجمعة 22 رمضان (21 مارس 2025م):
الإمساك: 4:21
الفجر: 4:31
الشروق: 5:58
الظهر: 12:02
العصر: 3:30
المغرب: 6:07
العشاء: 7:25

23. السبت 23 رمضان (22 مارس 2025م):
الإمساك: 4:19
الفجر: 4:29
الشروق: 5:56
الظهر: 12:02
العصر: 3:30
المغرب: 6:08
العشاء: 7:25

24. الأحد 24 رمضان (23 مارس 2025م):
الإمساك: 4:18
الفجر: 4:28
الشروق: 5:55
الظهر: 12:02
العصر: 3:30
المغرب: 6:08
العشاء: 7:26

25. الاثنين 25 رمضان (24 مارس 2025م):
الإمساك: 4:17
الفجر: 4:27
الشروق: 5:54
الظهر: 12:01
العصر: 3:30
المغرب: 6:09
العشاء: 7:27

26. الثلاثاء 26 رمضان (25 مارس 2025م):
الإمساك: 4:15
الفجر: 4:25
الشروق: 5:53
الظهر: 12:01
العصر: 3:30
المغرب: 6:10
العشاء: 7:27

27. الأربعاء 27 رمضان (26 مارس 2025م):
الإمساك: 4:14
الفجر: 4:24
الشروق: 5:52
الظهر: 12:01
العصر: 3:30
المغرب: 6:10
العشاء: 7:28

28. الخميس 28 رمضان (27 مارس 2025م):
الإمساك: 4:13
الفجر: 4:23
الشروق: 5:50
الظهر: 12:00
العصر: 3:30
المغرب: 6:11
العشاء: 7:29

29. الجمعة 29 رمضان (28 مارس 2025م):
الإمساك: 4:12
الفجر: 4:22
الشروق: 5:49
الظهر: 12:00
العصر: 3:30
المغرب: 6:11
العشاء: 7:30

30. السبت 30 رمضان (29 مارس 2025م):
الإمساك: 4:10
الفجر: 4:20
الشروق: 5:48
الظهر: 12:00
العصر: 3:30
المغرب: 6:12
العشاء: 7:30

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