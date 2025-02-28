نشرة الفن.. مواعيد عرض المسلسلات على قنوات المتحدة ولام شمسية في النصف الثاني من رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار، أبرزها خريطة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على القنوات المصرية والعربية.

تعرف على خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قناة ON

كشفت قناة ON عن خريطة مسلسلاتها الرمضانية هذا العام، ومواعيد العرض بداية من السبت المقبل بالتزامن مع بداية الشهر، إلى جانب البرامج.

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قناة CBC

كشفت قناة CBC عن خريطة مسلسلاتها الرمضانية هذا العام، ومواعيد العرض بداية من السبت المقبل بالتزامن مع بداية الشهر، إلى جانب البرامج.

مسرح دولبي يستعد لاستقبال حفل الأوسكار 2025.. صور

انطلقت التحضيرات النهائية لمسرح دولبي في لوس أنجلوس لاستقبال حفل الأوسكار 2025، الذي يقام صباح الإثنين المقبل.

رمضان 2025.. موعد عرض مسلسل أمينة خليل لام شمسية

تقرر عرض مسلسل أمينة خليل "لام شمسية" في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، لأنه ينتمي لفئة الأعمال المكونة من 15 حلقة.

برنامجه الجديد.. محمد رمضان يطرح أغنية "رمضان في رمضان"

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية برنامجه «مدفع رمضان»، بعنوان «رمضان في رمضان»، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025 يوميًا، بعد أذان المغرب، على قناة «dmc».

رمضان 2025.. مواعيد عرض المسلسلات والبرامج على قناة الحياة

كشفت قناة الحياة عن الخريطة البرامجية والدرامية للأعمال التي تعرض على شاشتها خلال موسم رمضان 2025، ومنها مسلسل حكيم باشا وفهد البطل.