خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قناة CBC

كشفت قناة CBC عن خريطة مسلسلاتها الرمضانية هذا العام، ومواعيد العرض بداية من السبت المقبل بالتزامن مع بداية الشهر، إلى جانب البرامج.

تبدأ شاشة CBC اليوم عرض الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال الساعة السادسة مساء، بطولة الفنان محمد هنيدي.



مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.



ومن المقرر أن يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».، قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.





كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.