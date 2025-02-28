تعرف على خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قناة ON

كشفت قناة ON عن خريطة مسلسلاتها الرمضانية هذا العام، ومواعيد العرض بداية من السبت المقبل بالتزامن مع بداية الشهر، إلى جانب البرامج.

أعلنت قناة ON موعد عرض الحلقة الأول من الموسم الثالث لمسلسل كامل العدد، وذلك من اليوم الجمعة الساعة الثامنة مساءا.



مسلسل كامل العدد ++ يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وتضمن البرومو الدعائي لمسلسل كامل العدد ، مشهد رومانسي بين بطلي المسلسل (الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة)، فظهرا الثنائي وهما ينتقلان إلى بيت العائلة ويتبادلان عبارات الحب، كذلك تضمن البرومو مشهد رمضاني يجمع أبطال العمل (حسين فهمي، إسعاد يونس، ميمي جمال)، على مائدة إفطار واحدة.