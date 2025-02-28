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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025.. مواعيد عرض المسلسلات والبرامج على قناة الحياة

فهد البطل
فهد البطل

كشفت قناة الحياة عن الخريطة البرامجية والدرامية للأعمال التي تعرض على شاشتها خلال موسم رمضان 2025، ومنها مسلسل حكيم باشا وفهد البطل. 

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد،  ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.


مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم. 

كما تظهر ميرنا نور الدين في أحداث فهد البطل بدور حبيبة أحمد العوضي الذي نشر فيديو من كواليس حفل زفافهما ضمن قصة العمل، وتغني فيه المطربة الشعبية التي اشتهرت مؤخرا "رحمة محسن"  لتقدم أغنية كبيرة.

مسلسلات رمضان رمضان 2025 فهد البطل

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