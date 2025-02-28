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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب التمريض: مصر تبدأ تدريب أول دفعة من التمريض العراقي أبريل المقبل

نقيب التمريض
نقيب التمريض
الديب أبوعلي

استقبلت النقابة العامة للتمريض، اليوم الدكتور محمد جاسم طوفان، نقيب التمريض بمحافظة كربلاء العراقية، لبحث تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، والذي يستهدف تدريب الكوادر التمريضية العراقية في تخصص الأورام داخل المستشفيات المصرية. 

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود تعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة التمريض بين مصر والعراق، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بالبلدين.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول للتمريض بكربلاء الذي عُقد في نوفمبر 2023، والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة التمريض المصرية ونقابة كربلاء، بهدف تعزيز التدريب المتخصص ورفع كفاءة العاملين في المجال التمريضي بالعراق.

وأشارت إلى أن نقابة كربلاء أرسلت خطابًا رسميًا إلى نقابة التمريض المصرية، تؤكد فيه رغبتها في البدء بتفعيل البرنامج التدريبي لممرضات وممرضي الأورام، وطالبت بإرسال الموافقات الرسمية والتفاصيل الخاصة بالبرنامج التدريبي، استعدادًا لتهيئة الوفد العراقي للمشاركة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أنه من المقرر أن يبدأ التدريب الفعلي لأول دفعة من التمريض العراقي، والتي تضم من 20 إلى 30 ممرضًا وممرضة، في شهر أبريل المقبل، حيث سيشمل البرنامج جزءًا نظريًا داخل النقابة العامة للتمريض، وجزءًا عمليًا داخل المستشفيات المصرية، لضمان تقديم تدريب متكامل وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

وأضافت أن هذا البرنامج هو الأول ضمن سلسلة من البرامج التدريبية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة التمريض العراقي، مشيرةً إلى أن مصر كانت ممثلة بقوة في المؤتمر الدولي للتمريض بكربلاء، وأن النقابة العامة للتمريض المصرية تحرص على تقديم خبراتها لدعم وتطوير المهنة على المستوى العربي.

وأشارت إلى أن نقابة التمريض المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال التدريب والتعليم التمريضي، بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة في القطاع الصحي على المستوى الإقليمي.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن مصر والعراق تربطهما علاقات قوية، ونحن نؤمن بأن تبادل الخبرات والتدريب المستمر هو المفتاح لتطوير مهنة التمريض، وسنعمل على تقديم أفضل البرامج التدريبية لدعم زملائنا في العراق وجميع الدول العربية".

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد جاسم طوفان، نقيب التمريض بكربلاء، عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها نقابة التمريض المصرية بقيادة الدكتورة كوثر محمود، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ثمار التعاون المثمر بين النقابتين بعد توصيات المؤتمر الدولي للتمريض.

وقال: "اليوم نحن نخطو خطوة مهمة في تدريب كوادرنا التمريضية، حيث ستكون أول دفعة في مصر بشهر أبريل المقبل، وهذا التعاون يعكس التلاحم والتكامل بين النقابات العربية، مما يسهم في تطوير قطاع التمريض في منطقتنا العربية"، كما أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ كربلاء على دعمه لمنظومة التمريض في العراق.

وفي الختام، وجهت الدكتورة كوثر محمود، شكرًا خاصًا إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدة بجهوده في دعم قطاع التمريض في مصر وتطوير ملف الصحة بشكل عام.
 

المستشفيات المصرية النقابة العامة للتمريض الدكتور محمد جاسم طوفان

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