لأول مرة عالميا.. طائرات مسيرة لتحري هلال رمضان 2025

تستخدم الإمارات لأول مرة الطائرات المُسَيَّرة "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحري هلال شهر رمضان المبارك 2025، حيث تعد هذه المرة الأول عالميا.

استخدام طائرات الدرون لتحري هلال رمضان 2025

ويعد تحري هلال رمضان عبر الطائرات المسيرة هي المرة الأولى عالميًا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام هذه الطائرات الذكية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُجسّد ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة.

ويعتمد التحري إلى جانب شهادات الرؤية بالعين المجردة، على المراصد الفلكية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة لضمان دقة تحري الهلال.

ويعتبر الرصد الفلكي للهلال امتدادًا للرؤية المباشرة التي هي الأصل في تحديد بداية الشهر، وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له".

فيما أكّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن تحري الهلال يتم بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة، بما يضمن نتائج علمية دقيقة وموثوقة في عملية رصد الأهلة.

شرطة دبي توسع وحدات الطائرات المسيرة

وكانت توسع شرطة دبي وحدات الطائرات المسيرة التابعة لها في إطار منظومة "الدرون بوكس"، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل فترة الاستجابة للطوارئ وتحسين العمليات الأمنية بشكل عام.

وينتشر ستة من "الدرون بوكس" حالياً في جميع أنحاء المدينة، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ 240 كيلومتراً مربعاً.

وكل درون بوكس جاهز لإطلاق طائرات مسيرة ستنقل بثاً بالفيديو في الوقت الفعلي لمركز أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، ما يوفر رؤية شاملة لحالات الطوارئ.

دول أعلنت بداية رمضان

فيما أعلن مجلس الإفتاء في أستراليا ان السبت 1 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت دول كلا من بروناي وكاليزيا أن الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان.