محافظ الغربية: رمضان شهر الخير.. أعاده الله على مصر وأهلها بالبركات

تقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يكون شهر خير ورحمة وبركة على مصر وشعبها العظيم.

وأكد المحافظ أن رمضان هو شهر التسامح والتراحم، حيث تتجلى فيه أسمى معاني التكافل الاجتماعي والتضامن بين أبناء الوطن. مشددًا على حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين، لضمان قضاء الشهر الكريم في أجواء من الطمأنينة والاستقرار.

وأضاف الجندي: “نسأل الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على وطننا الغالي بمزيد من الأمن والرخاء، وأن يبارك في جهود أبنائه المخلصين الذين يسعون دائمًا لرفعة شأنه”.

وختم محافظ الغربية رسالته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن ينعم عليهم بالأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم