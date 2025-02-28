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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح اسبورتس إكسبو .. أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت قيام بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، ليؤكد حرص الدولة واهتمامها بتدعيم علاقاتها الخارجية مع مختلف الدول، وفتح أبوابًا للشراكات الاستثمارية التي تسهم في دعم جهود الدولة التنموية، علاوة على تركيز جهود على متابعة ملف الأمن الغذائي والمخزون من السلع الاستراتيجية، لضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بدعم النشاط الرياضي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوسيع الشراكات الرياضية والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة، علاوة على تفقد عدد من المشروعات الاستراتيجية الصناعية، في إطار التزام الدولة بدفع الجهود للارتقاء بالصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل زيارة رسمية إلى الكويت لتعزيز مجالات التعاون المشترك، وأبرز ما جاء خلالها، ترأس جلسة مباحثات رسمية لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن عقد لقاء مع أمير دولة الكويت لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولقاء مع ولي عهد الكويت لبحث أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا والموضوعات.

وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، افتتح رئيس مجلس الوزراء النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025" نيابة عن  رئيس الجمهورية، وقد أكد أن الحدث الرياضي السنوي أصبح بمثابة منصة دولية مهمة من أجل تعزيز فرص الاستثمار والابتكار في المجال الرياضي، وفتح آفاق واسعة لبناء شراكات رياضية فاعلة، كما تفقد سيادته جناح وزارة الشباب والرياضة بالمعرض، بجانب عدد من الأجنحة الأخرى التابعة للنوادي والشركات.

وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماع لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتم استعراض موقف السلع الاستراتيجية، والتي تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة تصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، كما تمت الإشارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ستسهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.

وأشار التقرير أيضًا، إلى عقد رئيس مجلس الوزراء لقاء مع محافظ البنك المركزي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت الإشارة إلى تسجيل تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وكذلك جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج.

هذا إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، وأبرز ما تضمنه، استعراض موقف الإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، خاصة موقع السكن البديل للعائلات.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وقد أشار إلى موافقة رئيس الجمهورية على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المقبل؛ حيث من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير على مدار عدة أيام، ووجه سيادته بأن تكون هناك استعدادات على أعلى مستوى، بداية من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولًا إلى مقر الاحتفالية، لكي يظهر البلد في أبهى صورة.

هذا والتقى الدكتور مصطفى مدبولي بوزير خارجية السودان لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، ومعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان، بما يسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، كما أوضح استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة.

ووفقًا للتقرير تفقد رئيس مجلس الوزراء نموذجًا لأتوبيس سياحي لشركة "مصر للسياحة" من إنتاج "النصر للسيارات"، مشيدًا بجودة التصنيع والابتكار في تصميم الأتوبيس السياحي، ومؤكدًا أن شركة النصر للسيارات تحرز تقدمًا كبيرًا على طريق توطين صناعة السيارات في مصر.

علمًا بأن نسبة المكون المحلي في الأتوبيس أكثر من 50%، والذي يعد أحد عناصر الخطة الإنتاجية للشركة لإنتاج الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي وسيارات النقل الخفيف.

وأخيرًا، قام الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بجولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأبرز ما جاء خلالها، افتتاح مشروعات بإجمالي استثمارات تتخطى 544 مليون دولار على مساحة قدرها 897 ألف م2 وبما يوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل.

كما شملت أبرز افتتاحات الجولة، افتتاح المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية، ومجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية، ومصنع "اليو بيراميدز"، ومصنع شركة "إيرليكويد في مصر" لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات، بجانب تفقد أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الأمن الغذائي جهود الدولة التنموية

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