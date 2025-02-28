بصورة صلاح ومرموش.. حساب البريميرليج يحتفل بحلول شهر رمضان

حرص الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي على تهنئة الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.



ونشر حساب الدوري الإنجليزي على انستجرام صوره تضم عددا من النجوم على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وكتب “ هل هلالك وشهر مبارك ”.



وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن غدا السبت أول مارس هو أول أيام شهر رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية.

رؤية هلال رمضان

واستطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت الدار أنه ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.